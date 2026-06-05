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Máximo Kirchner desconcertó a todos con su presencia en la casa del Indio Solari

El diputado nacional Máximo Kirchner, quien supo tener una amistad con "El Indio" Solari, apareció en el barrio donde vivía el artista.

5 jun 2026, 11:15
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Máximo Kirchner desconcertó a todos con su presencia en la casa del Indio Solari
Máximo Kirchner desconcertó a todos con su presencia en la casa del Indio Solari

Máximo Kirchner desconcertó a todos con su presencia en la casa del Indio Solari

El diputado nacional Máximo Kirchner, quien supo tener una profunda amistad con el músico Carlos Alberto "Indio" Solari, líder icónico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien murió este 5 de junio de 2026, a los 77 años, se acercó de inmediato a la casa del artista en Parque Leloir.

El líder de La Cámpora ingresó al histórico refugio del artista manteniendo un perfil marcadamente bajo, evitando dar declaraciones a la prensa.

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Su presencia en el lugar tuvo como único objetivo asistir y contener al entorno íntimo del cantante en la misma propiedad donde, a lo largo de los años, compartieron extensas charlas de política y cultura lejos de la exposición pública.

Esta última y triste visita a la mítica vivienda de la zona oeste del Conurbano se contrapone con los históricos encuentros que consolidaron su amistad, como aquella recordada noche en la que compartían una cena allí mismo mientras se enteraban del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

En esta oportunidad, el arribo del legislador representó el último adiós a un hombre que no solo fue una leyenda de la cultura popular argentina, sino también un consejero cercano que lo defendió públicamente en reiteradas ocasiones. Con este gesto de respeto hacia sus seres queridos en el búnker residencial del músico, se cerró un capítulo de un vínculo entrañable nacido desde la militancia, el arte y la lealtad mutua.Si querés hacer algún otro cambio en la nota, avisame y lo resolvemos en el acto:

En La mañana de Lape (América TV) compartieron al aire imágenes de la lleagada del referente del peronismo al barrio donde vivía el músico. Se lo vio encampuchado, intentando no ser captado por las cámaras, y notoriamente compungido.

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