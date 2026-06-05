Máximo Kirchner desconcertó a todos con su presencia en la casa del Indio Solari

En esta oportunidad, el arribo del legislador representó el último adiós a un hombre que no solo fue una leyenda de la cultura popular argentina, sino también un consejero cercano que lo defendió públicamente en reiteradas ocasiones. Con este gesto de respeto hacia sus seres queridos en el búnker residencial del músico, se cerró un capítulo de un vínculo entrañable nacido desde la militancia, el arte y la lealtad mutua.Si querés hacer algún otro cambio en la nota, avisame y lo resolvemos en el acto:

En La mañana de Lape (América TV) compartieron al aire imágenes de la lleagada del referente del peronismo al barrio donde vivía el músico. Se lo vio encampuchado, intentando no ser captado por las cámaras, y notoriamente compungido.

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