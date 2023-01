Máximo Kirchner opinó sobre la interna en el Gobierno: "Cristina nunca lo trató mal a Alberto, nunca le gritó"

“Yo que he estado siempre ahí, te puedo decir que Cristina nunca lo maltrató a Alberto, nunca en mi vida. Lo trató entre algodones. Es más dura con Wado (De Pedro), con Mayra (Mendoza), con el Cuervo (Andrés Larroque), conmigo, ahí es más picante… Pero a Alberto jamás le gritó. Ahora, ¿es firme en las discusiones? Claro que sí, ¿cómo podría ser de otro modo?”, insistió.

Vialidad: Alberto Fernández volvió a respaldar a Cristina Kirchner tras su último descargo.jpg Alberto Fernández y Cristina Kirchner. (Foto: Télam).

Durante una entrevista con "El cohete a la Luna", el diputado agregó: “Fue el propio gobierno el que instaló esas versiones y ahora ponen todos cara de distraído y no es así”.

Al ser consultado por la relación que tiene con Alberto Fernández, señaló: “Me costó mucho trabajar ese vínculo, estar, y lo hice entre otras razones porque quiero que las cosas salgan bien. Pero aparecen personajes menores, sin ningún tipo de discusión política, formación ni humildad, y ahí la cosa se empieza a empiojar a pesar de lo que trabajamos para que no sucediera”, dijo.

Por último, Máximo habló sobre las "responsabilidades" del Presidente y aseguró: “Quien tiene un rol fundamental en este asunto (por el tema de la Justicia), que no puede esquivar, es Alberto Fernández, Presidente de la Nación y además presidente del Partido Justicialista, más allá de nuestros debates, discusiones y diferencias. La responsabilidad está en sus manos”.

Máximo Kirchner contó cómo vivió el atentado a su madre y su reflexión para los políticos

Cristina y Máximo

“Cuando me entero del ataque a Cristina acababa de llegar a la casa de unos amigos. A los 10 minutos me avisan que había ocurrido un episodio que no terminaron de explicarme. Salí volando de regreso, pensando que cuando me llamaron por lo de mi viejo, tampoco me habían dicho demasiado, apenas que se había descompuesto. Cuando llegué al aeropuerto, un trabajador me encara, me dice: ‘Yo lo quería mucho’, y es así que me entero. Ahora, mientras viajaba por la autopista pude recibir más información y ver las imágenes, pero aun así no me caía la ficha. Soy un ser humano y también tengo que lidiar con las cosas que me pasan”, recordó.

Por último, Máximo Kirchner dejó una reflexión para el arco político y puso como ejemplo a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. “No sé cómo habrá hecho Scaloni, pero varios de los problemas que tenemos tienen que ver con los egos y las vanidades y no con la ausencia de talento o convicción o voluntad de trabajo. A veces caemos en peleas muy tontas”, finalizó.