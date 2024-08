"Me pegó varias veces": los detalles de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

fabiola yañez.png Fabiola Yañez, la ex primera dama que denunció a Alberto Fernández por violencia de género (Foto: archivo).

Fabiola, según Fioribello, llamó a la mañana siguiente desde España, cerca del mediodía, y su voz reflejaba una mezcla de miedo y determinación. “No aguanté más, Juan Pablo. Perdón, no aguanté más”, fueron sus primeras palabras, y explicó que estaba presionada y que no podía seguir soportando la situación. Fue en ese momento cuando decidió levantar el teléfono y hacer la denuncia formal.

Durante la conversación, Yañez detalló los actos de violencia que había sufrido. "Lo denuncié porque me pegó. Me pegó varias veces, me golpeó, me pateó, me golpeó en la cara y no aguanté más", confesó.

La denuncia activó inmediatamente el protocolo de intervención de las autoridades. Se ordenó el peritaje de los celulares de Yañez y Fernández para corroborar la existencia de la violencia denunciada. Además, se solicitó el allanamiento de la vivienda y el secuestro de dispositivos electrónicos y vehículos relacionados con el caso.