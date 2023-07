﻿Mecha Martínez, la piquetera del iPhone valuado en más de $815 mil.

Embed

Ayer, cuando se desarrollaba la cobertura periodística de la protesta, Martínez dialogó con el móvil de A24 y le consultaron sobre la quema de gomas que provocaba una fuerte humareda en el lugar.

"Sos más juzgador con el pobre que enciende una goma que con el rico que contamina el agua", espetó la dirigente contra el periodista Marcelo Padovani al referirse a la contaminación provocada por la Barrick Gold, la transnacional minera dedicada a la extracción de oro a cielo abierto.

"Vos podés ser trabajador (al reportero), lo importante es de qué lado de la mecha estás", completó al citar una frase de la canción "Queso ruso", de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En otro tramo de la entrevista, Martínez reclamó: "La Ministra (Victoria Tolosa Paz) no nos recibe, ese es el problema. Hace años que nos queremos comunicar con los ministros y no dan respuestas concretas, sí a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

"Pedimos que los alimentos que se dieron en toda la campaña electoral vuelvan a los comedores comunitarios. Hay lugares que este año sólo recibieron una entrega de mercadería"

Esteban Trebucq cuestionó a la piquetera del iPhone: "Ellos forman parte del problema, porque son parte del negocio"

Esteban Trebucq en La Cruel Verdad realizó su editorial sobre el corte y acampe de “Unidad Piquetera” en la Avenida 9 de Julio. “Los CEOs de la pobreza, como 'Mecha' Martínez del MTR, que por su culpa y su lógica cada vez hay más pobres, defienden a los que no comen con un IPhone 14 que vale 20 planes sociales”, dijo.

“Estas personas, que manejan a la gente que se está mojando ahora en las carpas mientras ustedes toman un edificio público como el Ministerio de Desarrollo Social. Porque a usted no le interesa hacer su negocio. ¿Quién es usted para que la reciba una ministra? ¿Quién la eligió o la votó?”, sostuvo.

Además, explicó: “Yo le iba a explicar por qué crece la pobreza, por gente como usted, 'Mecha' Martínez, que maneja a estas personas amenazandolas diciéndoles que les van a sacar el plan si no van a la marcha. Esto tiene que cambiar, no puede ser que hagan lo que quieren y hagan negocio con la pobreza”.

“Esta es la gente que vende la comida que da el gobierno y que tendría que ser gratis, así tienen planta y hacen caja para vivir bien con los que están mal. Hay más pobres y es probable que ganen más plata que cualquier laburante estos gerentes de los plantes. Yo pensé que estaban equivocados, pero no, porque ellos forman parte del problema, porque son parte del negocio”, profundizó.

Y por último concluyó: “No podemos seguir así. Nosotros estamos del lado del laburante, del que se rompe todo para llegar a fin de mes, aunque no llegue, para que el país le vaya mejor y esta señora, “Mecha”, probablemente no esté calificada para ningún trabajo y por eso extorsionan. ¿Se dan cuenta de qué lado están los líderes piqueteros?”.