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Fernanda Iglesias expuso a María Julia Oliván por un comentario hiriente sobre su físico

Fernanda Iglesias relató en Puro Show su fuerte cruce con María Julia Oliván y reveló los comentarios incómodos que le hizo sobre su cuerpo.

24 abr 2026, 14:04
maría julia olivan y fernanda iglesias
maría julia olivan y fernanda iglesias

En las últimas horas se conoció fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván, que tuvo como escenario el programa de streaming QUÉ MIEDO y rápidamente se trasladó a la pantalla de Puro Show (El Trece), donde Iglesias decidió contar su versión de los hechos.

"Está mintiendo. Por suerte tenía un testigo. Había una persona más ahí. No fue así como dice ella, hay partes ciertas y partes que no. Ella no me habló en ese tono que dice ella. Me da mucha pena contar esto, porque el programa me gustaba hacerlo, yo podía explayarme un montón", comenzó relatando Fernanda.

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Con la intención de dar claridad, la periodista agregó: "Voy a contar lo que pasó". Según su relato, Oliván llegó al estudio con evidente malestar: "Cuando llegó ya estaba bastante nerviosa, decía que tenía el pelo sucio, que estaba mal, que se quería ir a la peluquería".

La tensión aumentó cuando, siempre según Iglesias, recibió un comentario inesperado: "Después me hizo un comentario sobre mi cuerpo que me pareció raro que alguien me diga algo sobre mi cuerpo". Ante la consulta de sus compañeros, detalló: "Algo sobre mi cuerpo... 'Estás muy flaca', pero mal me lo dijo. No corresponde".

El episodio no terminó allí. Iglesias contó que también hubo reproches sobre lo que estaba comiendo: "Después también me hizo un comentario sobre lo que estaba comiendo, un sándwich del operador, que estaba ahí. Me dice: 'Fernanda, vos te tenés que gestionar tu propia comida'. Y el pobre operador le dice: 'No, pero yo le convidé el sándwich'".

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Cómo fue la pelea entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván

Fernanda Iglesias expuso un fuerte enfrentamiento con María Julia Oliván en QUE MIEDO (BorderPeriodismo), el ciclo de streaming que ambas compartían. Según trascendió, la situación habría llegado a un punto límite y terminó de la peor manera.

Carolina Molinari, en LAM (América TV), aportó detalles y aseguró que no se trataba de un episodio aislado, sino de un conflicto que venía gestándose y que en las últimas horas se intensificó. De acuerdo con su relato, durante una jornada de trabajo se habrían producido comentarios despectivos hacia el cuerpo de Iglesias, además de críticas constantes a su desempeño y a las ideas que proponía para el programa.

"Trabajaban juntas en el streaming; ella contó algo, Fernanda respondió algunas cosas, también por redes sociales", introdujo Ángel de Brito en su programa, dando contexto a la tensión que se vivía detrás de cámaras.

El relato continuó con más precisiones: "Fernanda fue, como todos los jueves, a trabajar a Border y dice que llegó como siempre con los temas. Llegó María Julia de mal humor y le hizo un comentario sobre su cuerpo. Le pareció molesto, pero bueno, pasó. Cuando se pone a almorzar algo; también le hizo un comentario sobre el almuerzo y después le hizo una crítica sobre lo que dijo en Puro Show, una opinión". Esa serie de episodios habría marcado el inicio de la discusión.

La situación escaló cuando comenzaron a definir los contenidos del programa. "Pasan a lo laboral. Fernanda le dice los temas que tiene y dice: 'Bueno, quiero algún tema para mí, necesito un tema propio'. María Julia estaba nerviosa porque quería desarrollar el tema de la marcha por la ley de discapacidad y como que no tenía mucho tiempo para ponerse al día. María Julia le dijo que los temas no le gustaban, que eran una porquería. Fernanda le dijo: 'Me estás hablando mal, no me maltrates'".

Según Molinari, aunque la dinámica entre ellas siempre había sido tensa, esta vez la discusión tomó un rumbo distinto y más grave.

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