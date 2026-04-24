Fernanda Iglesias expuso a María Julia Oliván por un comentario hiriente sobre su físico

El episodio no terminó allí. Iglesias contó que también hubo reproches sobre lo que estaba comiendo: "Después también me hizo un comentario sobre lo que estaba comiendo, un sándwich del operador, que estaba ahí. Me dice: 'Fernanda, vos te tenés que gestionar tu propia comida'. Y el pobre operador le dice: 'No, pero yo le convidé el sándwich'".

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Cómo fue la pelea entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván

Fernanda Iglesias expuso un fuerte enfrentamiento con María Julia Oliván en QUE MIEDO (BorderPeriodismo), el ciclo de streaming que ambas compartían. Según trascendió, la situación habría llegado a un punto límite y terminó de la peor manera.

Carolina Molinari, en LAM (América TV), aportó detalles y aseguró que no se trataba de un episodio aislado, sino de un conflicto que venía gestándose y que en las últimas horas se intensificó. De acuerdo con su relato, durante una jornada de trabajo se habrían producido comentarios despectivos hacia el cuerpo de Iglesias, además de críticas constantes a su desempeño y a las ideas que proponía para el programa.

"Trabajaban juntas en el streaming; ella contó algo, Fernanda respondió algunas cosas, también por redes sociales", introdujo Ángel de Brito en su programa, dando contexto a la tensión que se vivía detrás de cámaras.

El relato continuó con más precisiones: "Fernanda fue, como todos los jueves, a trabajar a Border y dice que llegó como siempre con los temas. Llegó María Julia de mal humor y le hizo un comentario sobre su cuerpo. Le pareció molesto, pero bueno, pasó. Cuando se pone a almorzar algo; también le hizo un comentario sobre el almuerzo y después le hizo una crítica sobre lo que dijo en Puro Show, una opinión". Esa serie de episodios habría marcado el inicio de la discusión.

La situación escaló cuando comenzaron a definir los contenidos del programa. "Pasan a lo laboral. Fernanda le dice los temas que tiene y dice: 'Bueno, quiero algún tema para mí, necesito un tema propio'. María Julia estaba nerviosa porque quería desarrollar el tema de la marcha por la ley de discapacidad y como que no tenía mucho tiempo para ponerse al día. María Julia le dijo que los temas no le gustaban, que eran una porquería. Fernanda le dijo: 'Me estás hablando mal, no me maltrates'".

Según Molinari, aunque la dinámica entre ellas siempre había sido tensa, esta vez la discusión tomó un rumbo distinto y más grave.