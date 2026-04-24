Es oficial el bono a jubilados por $300.000

Se trata de una prestación administrada por la ANSES, de carácter no contributivo, que está dirigida a personas mayores de 65 años que no pueden acceder a una jubilación ordinaria. Sin embargo, lejos de replicar las condiciones de una jubilación tradicional, este beneficio presenta limitaciones importantes.

Entre los aspectos más relevantes, se destaca que la PUAM:

Equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio , lo que implica que siempre estará por debajo de la jubilación básica del sistema.

, lo que implica que siempre estará por debajo de la jubilación básica del sistema. No otorga derecho a pensión por viudez , lo que representa una diferencia clave frente a otros regímenes.

, lo que representa una diferencia clave frente a otros regímenes. Impide el trabajo en relación de dependencia, restringiendo la posibilidad de generar ingresos adicionales formales.

Además, en el caso de las mujeres, la implementación de este esquema implicó en la práctica una elevación de la edad de retiro a los 65 años, equiparándola con la de los hombres.

Cuánto se cobrará por PUAM en mayo de 2026

Con el nuevo ajuste confirmado, quienes perciben la PUAM verán reflejado en mayo un incremento del 3,3%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

A partir de esta actualización, el haber mensual pasará a ubicarse en $314.539,27, lo que marca un nuevo piso para esta prestación. Sin embargo, el dato que más resalta es el impacto del bono extraordinario.

El Gobierno decidió mantener el refuerzo de $70.000, congelado desde 2024, que se suma al haber base. De esta manera, el ingreso total alcanzará los $384.539,27.

A pesar de que el monto final resulta significativo en términos nominales, distintos análisis advierten que el incremento real continúa por debajo de la inflación, lo que limita la mejora efectiva en el poder de compra de los beneficiarios.

Requisitos clave para acceder a la PUAM

La PUAM fue diseñada como una herramienta de inclusión previsional para quienes quedaron fuera del sistema tradicional. Sin embargo, su acceso está condicionado por una serie de requisitos estrictos que deben cumplirse en su totalidad.

Entre las condiciones más importantes se encuentran:

Tener 65 años o más , sin distinción de género.

, sin distinción de género. Ser argentino nativo o naturalizado , con al menos 10 años de residencia en el país.

, con al menos 10 años de residencia en el país. En el caso de ciudadanos extranjeros, acreditar un mínimo de 20 años de residencia efectiva en Argentina .

. No percibir ninguna jubilación, pensión o retiro contributivo , ya que el beneficio es incompatible con otros ingresos previsionales.

, ya que el beneficio es incompatible con otros ingresos previsionales. Mantener residencia permanente en el país, requisito indispensable para continuar cobrando la prestación.

Además del ingreso mensual, quienes acceden a la PUAM cuentan con cobertura de salud a través del PAMI y pueden percibir asignaciones familiares, lo que amplía parcialmente el alcance del beneficio.

Jubilaciones en mayo: cuánto cobrarán quienes perciben el haber mínimo

El ajuste de mayo no solo impactará en la PUAM. También alcanzará a jubilados y pensionados del sistema general, quienes recibirán una actualización levemente superior, estimada en 3,4%.

Con esta suba, la jubilación mínima pasará a ser de $393.174,10, consolidando una tendencia de aumentos mensuales atados a la inflación.

En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $463.174,10.

Para quienes cobran haberes superiores, el esquema de refuerzo se aplica de manera proporcional, con el objetivo de garantizar que todos los beneficiarios alcancen ese mismo tope.

No obstante, al igual que ocurre con la PUAM, especialistas advierten que la evolución de los haberes continúa corriendo por detrás de la inflación, lo que genera una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Calendario de pagos de mayo: cómo se organizarán los cobros

Aunque resta la confirmación oficial por parte de la ANSES, ya circula un esquema tentativo basado en el cronograma habitual publicado en el Boletín Oficial. Las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo