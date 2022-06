"Lo he plantado una y mil veces desde que empezó la persecución. Le pido a los jueces de Jujuy que dejen de lado doctrinas que se difundieron durante el Gobierno anterior y que se contradicen con el Estado de derecho. Le pido a la Corte que por favor se avoque al tema, es una persona que lleva siete años de detención", fueron las declaraciones de Fernández que hicieron enojar a Morales.

Alberto Fernández con Milagro Sala2 Gerardo Morales molesto por la visita de Alberto Fernández a Mialgro Sala

Molesto, Morales señaló: “Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto."

Luego, aseguró: “Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer fue poner orden democrático y restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”.

El enojo de Gerardo Morales con Alberto Fernández luego de su visita a Milagro Sala en Jujuy

Como si sus palabras fueran poco, Morales publicó una carta abierta en sus redes sociales donde sentenció: "Me sorprende que con la situación del país al borde del abismo: con una inflación descontrolada, con falta de energía y combustible, con desabastecimiento en algunos insumos y bienes para la producción, con medidas restrictivas que ahogan nuestra economía, entre otros graves problemas del país, usted se tome el tiempo de venir a la provincia de Jujuy a visitar a Milagro Sala", dice el texto que lleva la firma del presidente de la Unión Cívica Nacional (UCR).

gerardo morales jujuy.jpg

A su vez, agrega: "Hubiera sido una buena oportunidad para que juntos, más allá de nuestras diferencias, superemos la grieta que tanto mal nos hace como país. Lo que más me preocupa es que usted siga haciendo oídos sordos ante el desesperado pedido de cientos de víctimas que sufrieron las más aberrantes violaciones de derechos humanos durante el reinado de violencia y corrupción que ejerció Milagro Sala durante más de 10 años de gobierno paralelo".

Visiblemente molesto por la actitud del presidente Fernández, el gobernador Morales le pidió “que no gobierne para una facción y que gobierne para todo el pueblo argentino”. Y agregó: “Y que tenga la tolerancia de que venga a Jujuy, a una provincia gobernada por alguien que piensa diferente. No importa que pensemos diferente”.

morales fernandez sala.jpg Visiblemente molesto por la actitud del presidente Fernández, el gobernador Morales le pidió “que no gobierne para una facción y que gobierne para todo el pueblo argentino”

“El camino es el diálogo, no la grieta. El camino es la tolerancia, no esta falta de respeto, no ya a un gobernador, sino a la provincia de Jujuy por parte del presidente de la Nación. Espero que reflexione y nos visite y respete como pueblo”, subrayó Morales.

Y agregó: "En mi convicción humanística le deseo que recupere su salud la señora Milagro Sala que ha sido visitada por el presidente. Que se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común. Lamentó mucho que no este el Presidente acompañándonos en este acto que es tan importante. Lo invité muchas veces a Jujuy para que hablemos de proyectos”, relató.