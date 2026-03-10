Fuerte confesión de Pincoya en Gran Hermano sobre el momento en que pensó quitarse la vida
Durante una charla en Gran Hermano Generación Dorada , la concursante chilena sorprendió al relatarle a varios de sus compañeros el difícil episodio en el que sintió que todo se volvía oscuro. Aquí, el impactante testimonio de Pincoya.
Tal como sucedió en las ediciones anteriores del reality más famoso del país, en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no sólo hay lugar para las peleas entre los participantes, sino también para los momentos más emotivos, que muestran a corazón abierto a los concursantes. Tal fue el caso dePincoya, quien relató cuándo y por qué pensó en quitarse la vida.
Lo cierto es que en las últimas horas, los participantes tuvieron un momento de reflexión en en grupo donde salieron a la luz varias de las historias más difíciles y dolorosas que atravesaron en sus vidas. Pero sin duda, uno de los más fuertes fue el de la chilena Pincoya, quien desde su llegada a la casa argentina -porque ya participó en la versión trasandina- no pasa desapercibida en la casa.
Así, la tercera finalista del primer Gran Hermano Chile abrió su corazón y habló sin filtro sobre el más crudo de los dolores que sufrió cuando murió su hijo, 15 años atrás. “Lo más difícil que me ha pasado en la vida ni siquiera es la muerte de mi padre, sino haber perdido a mi hijo. Y por eso no me gusta hablar del tema”, se deslizó en un primer momento en una charla con Yanina Zilli.
Al tiempo que acto seguido, reveló que en aquel doloroso momento debió ser intervenida tras la pérdida de su bebé y le tuvieron que hacer un legrado uterino. “Creo que se debería cambiar algo de cuando uno va a maternidad para que a las personas que hemos perdido hijos no nos dejen junto con las mamás que están con sus hijos en los brazos”, se lamentó apesadumbrada al revivir aquel terrible momento.
Fue allí que entonces Pincoya se sinceró por completo sobre sus más profundos sentimientos en aquella tristísima situación con una terrible frase que sorprendió por completo. “Fue lo más terrible de ver, que todas tenían un bebé y yo no tenía nada. Mi hijo hecho pedazos, muerto, y nunca lo pude superar, hasta intenté matarme”, concluyó a corazón abierto.
Cómo fue el desnudo total de Pincoya en la casa de Gran Hermano
Desde su llegada a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la presencia de Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, se convirtió rápidamente en uno de los focos de atención del reality que emite Telefe. Su desembarco en la competencia no pasó desapercibido y, desde el primer día, su personalidad generó comentarios tanto dentro como fuera del programa.
La participante arrastra además un historial cargado de controversias por su paso previo por la versión chilena del popular formato televisivo. Aquella experiencia, repleta de momentos intensos y situaciones polémicas, la posicionó como una de las figuras más comentadas de la pantalla trasandina y dejó en claro que su perfil no suele pasar inadvertido.
En ese contexto, uno de los episodios que más repercusión tuvo en redes sociales ocurrió durante su estadía en la casa donde se desarrolló el reality, ubicada en Martínez y utilizada también para la edición argentina del programa. Allí, Pincoya protagonizó una escena que rápidamente se viralizó y alimentó el debate en distintos ciclos de televisión.
Todo sucedió cuando la participante decidió lanzarse a la pileta sin ropa, una actitud que tomó por sorpresa a quienes compartían el encierro con ella. La situación, que quedó registrada por las cámaras del programa, no tardó en multiplicarse en internet y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.
Pero el momento no terminó con el chapuzón. Después de nadar durante algunos minutos y relajarse mientras tomaba sol, Pincoya volvió a captar todas las miradas al recorrer distintos sectores de la casa completamente desnuda, ante la sorpresa evidente de varios de sus compañeros que observaban la escena sin salir de su asombro.