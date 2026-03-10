Fuerte confesión de Pincoya en Gran Hermano sobre el momento en que pensó quitarse la vida

Fue allí que entonces Pincoya se sinceró por completo sobre sus más profundos sentimientos en aquella tristísima situación con una terrible frase que sorprendió por completo. “Fue lo más terrible de ver, que todas tenían un bebé y yo no tenía nada. Mi hijo hecho pedazos, muerto, y nunca lo pude superar, hasta intenté matarme”, concluyó a corazón abierto.

Pincoya y Yanina Zilli - captura GH

Cómo fue el desnudo total de Pincoya en la casa de Gran Hermano

Desde su llegada a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la presencia de Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, se convirtió rápidamente en uno de los focos de atención del reality que emite Telefe. Su desembarco en la competencia no pasó desapercibido y, desde el primer día, su personalidad generó comentarios tanto dentro como fuera del programa.

La participante arrastra además un historial cargado de controversias por su paso previo por la versión chilena del popular formato televisivo. Aquella experiencia, repleta de momentos intensos y situaciones polémicas, la posicionó como una de las figuras más comentadas de la pantalla trasandina y dejó en claro que su perfil no suele pasar inadvertido.

En ese contexto, uno de los episodios que más repercusión tuvo en redes sociales ocurrió durante su estadía en la casa donde se desarrolló el reality, ubicada en Martínez y utilizada también para la edición argentina del programa. Allí, Pincoya protagonizó una escena que rápidamente se viralizó y alimentó el debate en distintos ciclos de televisión.

Todo sucedió cuando la participante decidió lanzarse a la pileta sin ropa, una actitud que tomó por sorpresa a quienes compartían el encierro con ella. La situación, que quedó registrada por las cámaras del programa, no tardó en multiplicarse en internet y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.

Pero el momento no terminó con el chapuzón. Después de nadar durante algunos minutos y relajarse mientras tomaba sol, Pincoya volvió a captar todas las miradas al recorrer distintos sectores de la casa completamente desnuda, ante la sorpresa evidente de varios de sus compañeros que observaban la escena sin salir de su asombro.