Cuánto cuestan los zapatos que le regalaron a la China Suárez por el cumpleaños: la impactante cifra

¿Cuál es su valor actual de mercado? En el sitio oficial el precio de los zapatos stilettos realizados en piel de becerro de charol es de 995 dólares, lo que llevado al cambio de peso actual serían casi un millón y medio de pesos al cambio oficial.

Se sabe del estilo y glamour de la China Suárez al vestirse y el regalo que recibió por su cumpleaños número 34 no fue la excepción para seguir agrandando su vestuario de lujo y marcando tendencia entre sus seguidores.

la china suarez zapatos costosos regalo cumpleaños

la china suarez precio zapatos Louboutin regalo cumpleaños

El romántico posteo de Mauro Icardi por el cumpleaños de la China Suárez

El futbolista Mauro Icardi compartió un emotivo mensaje dedicado a su novia la China Suárez mostrando las imágenes del festejo privado de su cumpleños en Estambul, Turquía.

El ex de Wanda Nara destacó en el profundo mensaje el lugar de importancia que tiene la actriz en su vida y que llegó para darle "paz y amor".

"Felices 34, mi amor @sangrejaponesa. Hoy no solo cumple años una mujer increíble… Cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables", indicó el delantero del Galatasaray a corazón abierto en su mensaje.

"Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo", continuó a flor de piel Mauro Icardi.

Y cerró pidiendo lo mejor para ella en este nuevo año que comienza lleno de desafíos laborales y personales: "Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces. Feliz cumpleaños, mi reina hermosa".