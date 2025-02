Milei aseguró que no va a devaluar y apuntó contra los economistas que hablan de atraso cambiario

Tipo de Cambio Real: Javier Milei dice que hay apreciación del peso

"Toda vez que el tipo de cambio (TCR) real empieza a caer, igual que un disco rayado, los economistas comienzan a dar alarmas de atraso cambiario sin siquiera considerar el caso de una apreciación del peso. Sin embargo, el método que usan tiene una serie de problemas metodológicos graves", planteó el Presidente en el artículo.

Y enumeró los "problemas metodológicos", donde se refirió al "vector de precios de equilibrio general intertemporal", el hecho de que "los parámetros profundos" de medición de este vector de precios "cambian en el tiempo".

También señaló que "los adalides del atraso cambiario suelen iniciar la serie desde la salida de la convertibilidad, un período caracterizado por violación de derechos de propiedad que lleva a la depreciación sistemática de la moneda", en referencia a las medidas del gobierno de Carlos Menem en la década de los 90.

"Lo anterior conlleva a señalar que durante los períodos de populismo salvaje el tipo de cambio real está por encima del promedio, mientras que en los momentos de confianza lo hace por debajo", señaló respecto de los gobiernos kirchneristas.

Y marcó que la extrapolación del vector de precios de un período a otro "implica asumir que las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes y servicios y en todos los países del mundo son idénticamente iguales a lo largo del tiempo, lo cual es un total disparate".

Asimismo, destacó un artículo reciente en ese mismo diario escrito por Rafael Di Tella donde "presentó la evidencia empírica sobre el TCR para casos de estabilización exitosos. En los mismo, muestra que lo natural es que el TCR caiga y que cuanta más alta es la inflación de inicio, mayor es la apreciación".

"Sin embargo, parece que han decidido omitir dicha evidencia, ya que choca con el relato alarmista de consultores y opositores", apuntó el mandatario.

Tres patrones vinculados al "atraso cambiario": el kirchnerismo, el macrismo y la dictadura

Por otra parte, señaló que existe al menos tres patrones que podrían estar vinculados a la existencia de un atraso cambiario.

El "Patrón Kirchnerista", de los últimos gobiernos peronistas, que "se caracteriza por déficit fiscal, inflación creciente, brecha cambiaria elevada y creciente y pérdida de reservas", indicó.

En segundo lugar, el "Patrón Cambiemita", relacionado al gobierno de Mauricio Macri, donde "persiste el déficit fiscal, pero se lo financia con endeudamiento externo, lo cual, bajo un tipo de cambio flexible, hace caer el precio del dólar y ello atrasa el tipo de cambio. Por ende, este patrón se caracteriza por déficit fiscal, inflación indeterminada y endeudamiento".

Y finalmente, el "Patrón Dictadura", de la última dictadura cívico militar: "Aquí el déficit fiscal se lo financia con emisión de dinero y es esterilizado con una tasa de interés creciente en la medida que no se reponga el orden fiscal, cuya contrapartida es un dólar planchado por la mayor tasa de interés, mientras la inflación persiste elevada".

En esa línea, habló de su propio Gobierno: "Naturalmente, bajo el actual modelo no hay déficit fiscal, por lo que por ello no es necesario emitir para financiar al tesoro, la inflación es decreciente, la brecha está en mínimos históricos y las reservas han aumentado, por lo que no estamos frente al caso kirchnerista".

"Tampoco estamos frente al caso Cambiemita, ya que la deuda consolidad del Estado Nacional ha caído en más de US$30.000 millones. Finalmente, tampoco es aplicable el patrón de la Dictadura, por el simple hecho de que no se emite dinero para financiar al Tesoro y, por ende, no existe la necesidad de esterilizar el dinero que no se ha creado, al margen de la tendencia decreciente de la tasa. Por ende, bajo este análisis no hay atraso cambiario", marcó.

Arreglar el atraso cambiario con devaluación "es un disparate"

El Presidente afirmó que inferir "que hay atraso cambiario y que ello se arregla con una devaluación sería un disparate" y que "cuando el gasto público cae", los precios caen y "existe una tendencia a la baja del tipo de cambio. Por tanto, bajo este marco, la Argentina tampoco tendría atraso cambiario".

"Acorde al Banco Mundial, el PBI/c de la Argentina a PPP es de US$30.000, mientras que a dólares corrientes es de US$15.000, por ende, no sólo no hay atraso cambiario, sino que además el dólar podría caer hasta los $600. Es más, durante la convertibilidad el dólar era de unos $700 y sin equilibrio fiscal", señaló.

A su vez, destacó que "si uno mira los proyectos en petróleo, gas, litio, cobre y en el sector agropecuario, debería resultar que, ante semejante oleada de dólares, el país debería ir camino a una moneda mucho más apreciada" y marcó que "dada la caída del riesgo país observada desde que LLA ganó las elecciones, no debería sorprender que el país vaya a una cuenta corriente negativa. ¿Es de temer? Dado el equilibrio fiscal, no".

"Todas las apuestas devaluatorias de los economistas que intentan redimirse de sus malos pronósticos de 2024 están flojas de papeles, mientras que el Gobierno no devaluará para salvarles la ropa a sus clientes a costa del dolor de los argentinos de bien", completó.