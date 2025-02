Un diputado cruzó a Javier Milei por su discurso en Davos: "Soy maricón y me la banco"

Y apuntó: "Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco, y fui a esa macha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos".

El anuncio sobre la Ley de Identidad de Género es "fake news"

También se refirió a los anuncios del Gobierno de este miércoles respecto de la Ley de Identidad de Género. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que se modificarán artículos de la ley para que menores de edad ya no puedan recibir tratamientos hormonales ni quirúrgicos para cambiar de género.

"Tengo esta bandera del colectivo travesti-trans acá porque el Gobierno se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones. Hicieron un anuncio temerario, no por la medida, que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene trans de cinco años es mutilado, acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública", afirmó Paulón.

diputado paulon.avif El diputado Paulón con la bandera travesti-trans en el Congreso.

Y denunció: “Hay una operación de odio y demonización del colectivo travesti-trans, del colectivo más vulnerable de nuestra sociedad. Lo eligen para señalarlo porque es el eslabón más débil, porque no se hacen los guapos con las grandes mayorías de nuestra sociedad, porque van contra los más débiles. Vamos a defender los derechos conquistados. La sociedad democrática argentina, que es mayoritaria, quiere vivir en libertad. La verdadera libertad. No la que ustedes vaciaron de contenido”.

El diputado cuestionó el discurso de Milei en Davos

Respecto del discurso de Milei en Davos, marcó que "el presidente de la Nación eligió un caso de una condena de una pareja en Estados Unidos para el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia" y cuestionó: "¿Por qué no usó el caso de Gisèle Pelicot para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual?".

"Hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", había dicho Milei en Davos.