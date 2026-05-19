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Javier Milei expuso sobre economía y empleo en un evento en el MALBA

El Presidente participó de una exposición en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde analizó el rumbo económico, el mercado laboral y el potencial productivo del país.

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Javier Milei expuso sobre economía y empleo en un evento en el MALBA. (Foto: captura de video)

Javier Milei expuso sobre economía y empleo en un evento en el MALBA. (Foto: captura de video)

El presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva exposición pública centrada en la economía, el empleo y las perspectivas de crecimiento de la Argentina. La actividad se desarrolló en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), ubicado sobre la Avenida Figueroa Alcorta al 3400, en el marco de la jornada “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”.

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El mandatario fue uno de los principales oradores del encuentro, organizado junto a la Bolsa de Valores, en una actividad de carácter cerrado y orientada a empresarios, especialistas y referentes del sector económico.

Durante su presentación, Milei realizó un repaso de las principales medidas económicas implementadas desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023 y expuso su visión sobre el funcionamiento del mercado laboral, las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y las proyecciones de crecimiento para distintos sectores estratégicos.

"Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos en seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. Es decir, no vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación", dijo Milei.

Según el mandatario nacional, todavía están lidiando "con los rezagos de la política monetaria, porque recién, a mediados de 2024", pudieron "frenar la emisión de dinero porque habían quedado elementos endógenos funcionando".

En este contexto, fue contundente: "Pero nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés".

Sobre el cepo cambiario, Milei aseguró: "(La) Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos prácticamente el 95% del cepo. Con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviéramos comprando 8.500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en 1.100".

"El dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares. Para que eso básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos", explicó.

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La exposición en el MALBA será la segunda actividad pública de este tipo que realiza el jefe de Estado en la semana. El lunes había brindado una clase magistral ante estudiantes y académicos en la Universidad de San Andrés.

Milei llegó a las 9:30 a la sede de la Universidad de San Andrés acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el rector de la universidad, Lucas Grosman. Aunque en un principio se había anticipado la presencia del jefe de Gabinete, en este caso Manuel Adorni no asistió a la clase junto al Presidente.

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