El Chaqueño Palavecino explicó por qué invitó a Milei para que cante con él en Jesús María

Asimismo, el intérprete a Amor salvaje -entre muchos otros hits- desconoció la supuesta asociación que lo habría denunciado y apartado por haber subido al escenario al presidente argentino. "No puedo entender todo esto, estamos en democracia", exclamó completamente asombrado.

Y sobre cómo es que Javier Milei terminó cantando con él en su presentación en Jesús María días pasados, el Chaqueño Palavercino fue claro. Allí, explicó que el primer mandatario "llega a vernos el día que yo actuaba, estaba ahí, lo saludo y bueno, lo invito, como invité a varios, a tantas autoridades".

En tanto, detalló que el día anterior supo que el presidente argentino iría a verlo, como tantas otras personalidades de la política. Fue allí cuando confió que el año anterior Martín Menem pasó por una de sus presentaciones, a quien invitó al camarín como un gesto de amabilidad. Sin duda, algo que hace con todas las personalidades que se acercan a ver sus espectáculos.

Y tras explicar que lo invitó porque "canta", ante la consulta de si en lo personal le gusta la figura de Javier Milei y su estilo de liderazgo, el Chaqueño Palavecino fue sincero. "Yo vengo de muy de abajo, de una zona muy sufrida, muy olvidada, entre Bolivia y Paraguay, la historia es larga", confió el músico describiendo sus orígenes para afirmar que él actualmente tiene 30 personas a cargo por lo que para él todo es trabajo, y se presenta donde lo contratan, dejando en claro que sólo se debe a su público.

Cuál fue la tajante respuesta del Chaqueño Palavecino a la chicana de Jorge Rial tras la polémica de Jesús María con la presencia de Milei

La aparición de Javier Milei en el Festival de Jesús María 2026 dejó mucha tela para cortar. El Presidente sorprendió al público cuando se subió al escenario y se animó a cantar “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino, en una postal tan inesperada como comentada. Lo que parecía un momento distendido y folklórico terminó derivando en una fuerte polémica que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Quien encendió la mecha fue Jorge Rial. Fiel a su estilo filoso, el periodista utilizó su cuenta de X para lanzar un comentario irónico que no pasó desapercibido. “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de… el Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”, escribió, haciendo alusión a las críticas que, desde ciertos sectores, suelen recaer sobre músicos vinculados a subsidios o apoyos estatales. El posteo generó reacciones cruzadas y abrió un debate que rápidamente escaló.

Lejos de esquivar el tema, el Chaqueño decidió salir a responder. En declaraciones radiales, el cantante se mostró firme pero calmo y dejó en claro su postura. “Seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada”, aseguró, intentando despegar su figura artística de cualquier lectura partidaria.

En ese mismo sentido, explicó cómo fue el encuentro con el Presidente sobre el escenario y buscó bajar la espuma del conflicto. “Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación”, señaló, minimizando el episodio y remarcando que se trató de una situación espontánea dentro del marco del festival.

Uno de los puntos más sensibles fue la insinuación de Rial sobre un presunto beneficio económico por la presencia de Milei. Allí, Palavecino fue tajante y no dejó lugar a dudas. “Absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el Presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver”, afirmó con contundencia, desmintiendo cualquier especulación.

Ante la repercusión de su mensaje inicial, Jorge Rial decidió luego aclarar su intención y bajar el tono del cruce. Con un nuevo posteo, explicó que su crítica no estaba dirigida al cantante. “Se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para él. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales”, escribió.

Finalmente, el periodista apuntó contra quienes, según él, utilizan sobrenombres para descalificar a los músicos y marcó una contradicción política. “Era para los boludos a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres. Pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban. Igual, me la soban”, cerró, fiel a su estilo sin filtro.