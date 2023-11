Javier Milei defendió la motosierra y le marca la cancha a Macri por los "egos" en su entorno

Tambien, hay recelos en círculos políticos libertarios. Es por eso que Milei le tuvo que marcar el territorio a Macri. “No se negocia ningún punto de mi política económica”, dijo el candidato como respuesta a recientes declaraciones de Macri y de Bullrich que confirmaron que rechazan el uso indiscriminado de la "motosierra" para convencer al electorado propio de votar a Milei.

De ese modo, Milei confirmó que avanzará en la dolarización y en ponerle una dinamita al Banco Central. “Son innegociables”, dicen a su lado a A24.com. Aunque no está claro el timing en que avanzará en caso de ser presidente. “La verdad es que no está claro cómo se resuelve y eso es lo que genera quilombo”, dijo una fuente mileista. Pero es un problema para despues del balotaje, porque antes hay que ganar.

La pelea por la fiscalización y crisis interna de los libertarios

Entre los políticos de La Libertad Avanza, hay creciente preocupación por las deficiencias del partido de Milei para la fiscalización de las urnas en el balotaje. “Estamos muy flojos en eso. Le pedimos al PRO que avancen aunque algunos de los nuestros se ofendan o queden heridos en su ego”, dijo uno de los operadores del círculo de Milei.

milei.jpg

Además, en la semana se desató una crisis política. Por el acercamiento de Macri, se conoció un comunicado de un grupo de senadores, diputados y legisladores libertarios que anunciaban su retirada, aunque luego la mayoría desmintió el documento, algunos sin tanta convicción.

El que sí se retiró fue el diputado Pablo Ansaloni, del Partido FE, al que se le atribuye cercanía con Massa. Al romper FE, La Libertad Avanza tendrá solo tres partidos: el Demócrata, el Renovador Federal y Unión Celeste y Blanco, liderado por un ex funcionario de Axel Kicillof y diputado provincial electo por los libertarios, Fabián Luayza.

Otro que dio un portazo confirmado fue el parlamentario del Mercosur electo Fabricio Cascino de Neuquén. Además, tres legisladores de Entre Ríos ratificaron su ruptura Gladys Liliana Salinas, Carlos Damasco y Julia Calleros Arrecous.

Pases de facturas internas y teléfonos descompuestos

En el documento aparecían la senadora nacional Ivana Arrascaeta (San Luis), diputados nacionales Ansaloni, Lisandro Almirón (Corrientes) y Gerardo González (Formosa), y los parlamentarios del Mercosur Fabiana Martín (Corrientes), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis). Muchos de ellos desmintieron su salida de La Libertad Avanza.

Javier Milei Congreso.jpg

Entre los libertarios atribuyen a Ansaloni el documento y por lo tanto culpan a Massa, pero otros señalan que la difusión fue de otro de los operadores de Milei, Julio Serna.

“Ahora los harán venir a una reunion para el lunes a las 9 para pedirles a todos que no rompan. Pero muchos sienten que no son atendidos”, señalan dentro de La Libertad Avanza. Lo mismo ocurre con los economistas Carlos Rodríguez, Epstein o Nápoli. "Milei no les atiende el teléfono", dicen fuentes allegadas. Napoli no resultó elegido senador y ahora está más lejos de Milei.

Acorralado, por otro lado, Milei señaló que la venta libre de órganos no está en su programa de gobierno. Si bien es cierto que la propuesta no está en ninguna plataforma, su diputada electa Diana Mondino la había respaldado. Lo cual disparó otra crítica del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, que aprovechó la patinada de la economista.

Massa aprovecha los errores del adversario para disimular su propia crisis

Del lado de enfrente, Massa se dedica a aprovechar los errores de sus adversarios para disimular su propia crisis y sembrar miedo a Milei, pese a que la política económica no da respuestas a la inflación, a la pobreza, a la falta de dólares y ahora la falta de combustibles.

A principios de semana advirtió que Milei pondría la nafta a 800 pesos y él la mantendría a 350, pero para destrabar el abastecimiento aumentó el combustible un 10%.

Luego aprovechó una frase poco feliz de Bullrich: “Ojalá explote todo antes del balotaje”. Massa sólo tuvo que decir lo obvio: que eso les haría mal a todos los argentinos.

En tanto, el ministro de Economía y candidato presidencial diseña una batería de ideas para seducir al electorado de centro y radical. Parte del trabajo sucio lo hizo el presidente de la UCR, Gerardo Morales, casi pronunció un voto cantado cuando dijo que “hará lo necesario para que no gane Milei”. Morales se corrió de la neutralidad de la UCR.

El candidato que reniega del peronismo y abraza la causa de Alfonsín

En tanto, Massa ahora procura no mostrarse con dirigentes peronistas de la vieja guardia, niega ser kirchnerista, apartó de su agenda a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al diputado Máximo Kirchner, asegura que él es presidente del Frente Renovador y no de Unión por la Patria, y rechaza actos políticos con la CGT de los “gordos”.

Además, recitó el preámbulo de la Constitución en Tucumán, como hizo Raúl Alfonsín antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983, de las que celebró el aniversario 40, y fue a cenar a una fiesta en un comité radical K liderada por los ex radicales Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Leandro Santoro, Sergio Palazzo y Gustavo López. En el radicalismo tuvieron que salir a aclarar que esa corriente dejó el partido ya hace muchos años.

En lo discursivo, el nuevo Massa asegura que sus políticas estarán mucho más al centro que las del kirchnerismo. Habló de unificar empresas públicas, prometió buscar el superávit fiscal, bajar el gasto público, apoyar al sector agropecuario, y desempolvó el proyecto de convertir los planes sociales en “planes de inclusión laboral” con capacitación y empleo genuino con incentivos a los empresarios para contratarlos.

los-radicales-apoyaron-a-sergio-massa-1687456.jpg

Una vez más, anuncian que los planes sociales se convertirán en empleo

También firmó un DNU por el cual el Plan Potenciar Trabajo pasará desde el 1ro de enero de 2024 del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo para sacarlo de las garras del Movimiento Evita de Emilio Pérsico, de Barrios de Pie de Daniel Menéndez y del Frente de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois, los piqueteros K. Podría haberlos transferido ahora, pero esperó al año próximo.

Ese plan ahora vuelve a ser cuestionado por el fiscal Guillermo Marijuán, cercano a Massa, por irregularidades: hubo beneficiarios que viajaban en cruceros o a destinos de lujo y el Gobierno dio de baja 1122 programas entre 160 mil cuestionados por el fiscal. Es un clásico: en tiempos de elecciones siempre el peronismo promete cambiar los planes sociales por trabajo, pero durante sus gobiernos los aumenta.

El equilibrio fiscal o superávit podría tener dos herramientas en el laboratorio de Massa. El ministro de Economía les dio luz verde a sus diputados para que impulsen en el Congreso la votación de una separata por la cual se eliminarían exenciones impositivas a diversos sectores empresarios. Esos retoques implicarían recaudar un 5% más del PBI en nuevos ingresos públicos en la ley de presupuesto 2024.

Massa ahora baila la danza de la lluvia para que lluevan dólares

La otra apuesta de Massa es el clima. Con el advenimiento de la corriente de El Niño, el ministro descuenta que en 2024 habrá unos 20.000 millones de dólares de nuevos ingresos por exportaciones agropecuarias, mientras que se reducirían unos 5000 millones las importaciones de crudo por el nuevo gasoducto Néstor Kirchner.

De allí su esperanza de poder equilibrar el déficit fiscal el año próximo. Este año se incumpliría la meta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero debe ganar las elecciones. El año próximo, podría cumplirla sin bajar gastos que impliquen una colisión con su coalición.

Mientras se respira cierta armonía en el peronismo, esperanzado en ganar el balotaje, en La Libertad Avanza ganan terreno las disputas de egos. Los problemas de fiscalización en ese frente son cada vez más visibles y los encargados de organizarlo en las elecciones del 22 de octubre fueron Gustavo Ferraro y Carlos Kikuchi.

"Los votos están, pero estamos mal en la fiscalización", dicen cerca de Milei

Ahora, el macrismo comenzó a intervenir con fuerza en esa operación de reclutamiento de fiscales y aspiran a completar los 100 mil para 120 mil mesas. Los encargados son Paula Bertol, Guillermo Dietrich y José Torello. Bertol adquirió un fuerte protagonismo por su larga amistad con Guillermo Francos, que ahora es la principal cara política de Milei y futuro ministro del Interior en caso de ganar.

Bertol y Francos militaron juntos en el Partido Federal. También tocan más de lejos Cristian Ritondo y Federico Angelini, pero los libertarios de Santa Fe no quieren a éste por viejas disputas de territorio.

Ante el avance macrista, Ferraro y Kikuchi aparecieron más relegados y más reacios a formar un núcleo cerrado con el macrismo puro. Un dirigente de Milei aseguró a A24.com: “Los votos para ganar están, lo que no nos deja dormir es la fiscalización, clave: si nos roban 3 puntos perdemos. Y el armado para fiscalizar no está sólido, no funciona”.

Los mismos operadores aseguran que Mauricio Macri y el PRO “están ayudando muy bien”, pero que “el territorio radical nos puede arruinar”. Les temen a las provincias gobernadas por el radicalismo como Jujuy, de Gerardo Morales, Mendoza, Corrientes, Santa Fe y Chaco.

Macri jefe de campaña de Milei y reacción del entorno libertario

“Ojalá se meta Dietrich a fondo. Yo les ruego que avancen, no importa a quien molesten. Pero los egos de todos son un problema. Entre ellos con ellos y entre nosotros con nosotros”, señaló una fuente mileista. El alto perfil que tomó Macri en los últimos días, en los que apareció como jefe de campaña de Milei, no cayó bien en filas libertarias.

Mauricio Macri, ex presidente de Argentina - Foro ABECEB.JPG Mauricio Macri lamentó el “regreso del populismo” en distintos países de Europa y Latinoamérica. (Foto ABECEB)

Muchos antiguos voceros del candidato presidencial, como Ramiro Marra o Lilia Lemoine, pasaron a cuarteles de invierno y en cambio Macri y Bullrich hacen campaña a la par de otros voceros del PRO como Hernán Lombardi, María Eugenia Talerico, Pablo Tonelli o Ritondo, entre otros. No están conformes Karina Milei y Carlos Kikuchi, como tampoco Ferraro.

Los economistas libertarios, como Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Juan Nápoli comenzaron a mirar con recelos los avances de posibles candidatos de Macri para la cartera económica, entre ellos Federico Sturzenegger. “Milei ama a Macri y a Sturzenegger, con ellos dos no hay problemas”, señaló una fuente libertaria.

Se preparan para la discusión despues del balotaje Macri - Milei

Pero no descartan que “si gana Milei, Macri va a pedir cosas importantes el 20 de noviembre y esperemos que acuerden porque va a haber algún ruido lógicamente, pero hay mucho espacio para ambos partidos”.

Se supo también que Bullrich pidió el nombre de Luciano Laspina para un cargo relevante; algunos señalan el Banco Central, que Milei ya le asignó a Emilio Ocampo, que por ahora no expresó diferencias.

En los ejes principales de las políticas, aseguran los libertarios, hay un 90% de coincidencias, aunque las dos en que discrepan, la dolarización y el cierre del Banco Central, pueden ser problemáticas porque Milei las confirmó para marcarle la cancha a Macri. Aunque en la intimidad de Milei señalan que una es realmente la disidencia: la dolarización.

“Y no sabemos que piensa ‘Sturze’ al respecto”, dijo una fuente libertaria. La discusión quedará para despues del balotaje, por ahora la prioridad es fiscalizar y ganar.