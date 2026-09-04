Milei habló en clave electoral y aseguró: "Voy a redoblar la ortodoxia"

"Mi contrato con los argentinos es cuatro años con opción a ocho pero después de eso yo tengo que irme a ganar la vida en el sector privado", indicó al recordar que renunció a su jubilación de privilegio. En ese sentido, planteó que si "por un capricho electoral" modificara su "forma de actuar", en ese caso, señaló que sus "conferencias" pasarían a tener un "precio" que "se vuelve cero".

En esa línea, aseguró: "Voy a redoblar la ortodoxia. No voy a cambiar ni la política fiscal ni la política monetaria: voy a seguir con equilibrio fiscal y voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación".

Al cuestionar nuevamente al empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, indicó: "Vamos por más gente como Luminagro, que quiere un país en serio, que nos vaya bien a todos y no por un estafador que se abusaba de 48 millones de argentinos".

El mandatario subrayó que tras las ganar las elecciones su Gobierno fue por las "reformas imposibles" y ejemplificó con la modernización laboral. Sobre la modificación laboral, afirmó que "ni siquiera los militares se animaron a hacer, nosotros lo hicimos".

"El año que viene les vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado. Por eso lo más importante para tomar decisiones en estos próximos años es observar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde estamos yendo", sostuvo.

Milei observó que el "kirchnerismo hizo caer la economía cuando el mundo crecía a tasas más altas". "Nosotros estamos logrando hacer crecer nuestra economía con un crecimiento global un poco más retraído", contrastó al ratificar que es un presidente "especialista en crecimiento económico con y sin dinero".

El presidente destacó el RIGI por haber generado "un caudal de inversiones que nunca se vio en nuestro país con más de 45.000 millones de dólares en inversión ya aprobados y más de 150.000 millones de dólares a la espera de aprobación".

"Estamos hablando de 200.000 millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia. Sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales. Y que dicho sea de paso nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar y nos permite ser un jugador importante en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas", remarcó.

El presidente ocupó el resto de su discurso para desmentir "tres relatos" a los que le adjudicó "empañar" la tarea del Gobierno. "Ninguna de las tres resiste el análisis de los datos", rechazó.

En esa instancia, cuestionó a quienes hablan de una supuesta "crisis de desempleo" y reclamó que esos sectores solo se centran el "empleo formal". "Los trabajos que se pierden es producto del cierre de empresas no competitivas que defendían la protección estatal o del sector público", recalcó el mandatario y planteó que esos puestos "se generan genuinamente en otros sectores que se encuentran en franco crecimiento". "Se han creado 500.000 puestos de trabajo durante nuestro gobierno", insistió.

Luego se refirió al "segundo relato" al referirse a la mora. "Al no existir el crédito durante tanto tiempo, las entidades de crédito debieron aprender a otorgarlo nuevamente. Es decir, debieron recalibrar sus mecanismos de evaluación de riesgo. Como les dije antes, por años los bancos se dedicaron a prestarle al Estado en lugar de a la gente y perdieron el conocimiento de clientes", planteó.

En ese sentido, analizó que el "resultado esperable" obtenido fue "un nivel de morosidad que se soluciona únicamente mediante la negociación entre deudores y acreedores".

El mandatario vuelve a tomar la palabra un día después de la cadena nacional en la que anunció medidas para sancionar a las empresas petroleras que busquen operar en las islas Malvinas y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Noticia en desarrollo...