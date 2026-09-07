En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Congreso
Congreso

El oficialismo y la oposición miden fuerzas en Diputados en una sesión especial por morosidad y Discapacidad

Se tratarán medio centenar de proyectos que buscan regular el endeudamiento de las familias y prorrogar la emergencia en para los discapacitados. Cuál es la apuesta del Gobierno.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
Gobierno y oposición miden fuerzas el miércoles en una nueva sesión especial en Diputados (Foto: archivo).

Gobierno y oposición miden fuerzas el miércoles en una nueva sesión especial en Diputados (Foto: archivo).

El Gobierno se prepara para volver a enfrentar esta semana fuertes debates en el Congreso. Ante el reclamo de la oposición, el oficialismo tuvo que ceder y convocar a una sesión especial para este miércoles en Diputados, donde se debatirán unos 50 proyectos que buscan declarar la "emergencia de sobreendeudamiento familiar" y prorrogar la emergencia en Discapacidad.

Leé también Milei volvió a hablar de morosidad y ratificó el rumbo del Gobierno: "Son argumentaciones para dividir a la sociedad"
Javier Milei cuestionó a sus adversarios y aseguró que no cederá ante las presiones para modificar el rumbo del Gobierno. (Foto: Presidencia)

La apuesta del Ejecutivo es que la oposición no consiga quorum e imponer su propia agenda con el envío de nuevos proyectos de Presupuesto 2027 y sobre la causa Malvinas, e intentar avanzar en las reformas del Banco Central e Inocencia Fiscal II, que ya tienen media sanción de Diputados.

La convocatoria de este miércoles fue fijada para las 12. Allí se tratarán proyectos para regular de distintas maneras las tasas de interés que cobran bancos y fintechs a los créditos; un programa para aliviar la morosidad de millones de familias argentinas; y un proyecto para prorrogar por otro año la emergencia en Discapacidad.

La hoja de ruta de La Libertad Avanza fue anunciada la semana pasada en las respectivas comisiones por los diputados Santiago Pauli, presidente de Finanzas, y Gerardo Huesen, titular de Discapacidad. Ambos detallaron los plazos previstos para el tratamiento de las iniciativas y la firma de los respectivos dictámenes.

En el caso del sobreendeudamiento familiar, Pauli anunció dos reuniones informativas con invitados, previstas para este martes 8 y el miércoles 16 de septiembre. El miércoles 23 se realizaría una reunión de debate entre los diputados, mientras que el 30 de septiembre fue fijado como fecha límite para emitir dictamen.

Por su parte, los bloques del peronismo, de izquierda, algunos radicales e integrantes de la Coalición Cívica y provinciales, buscan acelerar el tratamiento esta misma semana.

La discusión por el quorum se volverá a dar en la semana previa al envío del proyecto de Presupuesto 2027 a Diputados.

El presidente Javier Milei convocará para el martes 14 de septiembre a una nueva cumbre de diputados del oficialismo en la Casa Rosada para pedirles que salgan a defender el Presupuesto 2027, que continuará con la profundización del ajuste fiscal, según el adelanto que ya envió hace dos meses el ministro de Economía, Luis Caputo.

La convocatoria formal a la sesión especial de este miércoles fue solicitada por el diputado radical Pablo Juliano (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

Entre los firmantes hay representantes de bloques que mantienen posiciones cercanas al oficialismo. La incógnita será si mantienen ese respaldo durante la sesión y acompañan el emplazamiento para avanzar con el tratamiento en las comisiones.

Los impulsores de la sesión sostuvieron que hay más de 20 millones de personas endeudadas en la Argentina y que seis millones ya se encuentran en mora, con dificultades para saldar sus deudas.

De alcanzar el quorum, la oposición intentará impulsar algunos de estos temas:

  • Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad -ley 27793-.
  • Contrato de Trabajo -ley 20.744-. Modificación del artículo 147 sobre inembargabilidad de la cuenta sueldo.
  • Tarjetas de Crédito -ley 25.065-. Modificación del artículo 15, sobre comisiones aplicadas por los emisores.
  • Régimen de Trato Digno para el Consumidor Sobreendeudado.
  • Reestructuración y prevención del sobreendeudamiento juvenil y de adultos mayores. Régimen. Modificación de las leyes 21.526, 20.744 y 24.522.
  • Prevención y rehabilitación del sobreendeudamiento familiar pasivo. Régimen. Modificaciones de las leyes 21.526 y 20.744.
  • Régimen Especial de Saneamiento y Alivio Financiero para Deudores de Tarjetas de Crédito. Creación del Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo.
  • Emergencia crediticia de las familias por el plazo de dos años. Creación del Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED).
  • Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar. Creación.

La agenda del Gobierno en el Senado

El Senado tendrá esta semana una agenda monopolizada por dos de sus principales proyectos económicos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II.

El oficialismo apunta a acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será girado el próximo 15 de septiembre.

En ese marco, las comisiones del Senado comenzarán esta semana a analizar los proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. La intención de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es conseguir los dictámenes necesarios para que puedan ser tratados en una sesión durante septiembre.

A la agenda oficialista se suman proyectos promovidos por bloques aliados, vinculados con biocombustibles y el Mercado Voluntario de Carbono, que podrían llegar al recinto en una sesión prevista para el 10 o el 17 de septiembre.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Sesión Especial: Diputados de la oposición intentarán tratar este miércoles proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad.
  • Agenda Oficialista: El Gobierno busca imponer su propia agenda y enviará el proyecto de Presupuesto 2027.
  • Debate Clave: La oposición impulsa iniciativas de alivio financiero que el oficialismo considera perjudiciales para el orden fiscal. La pelea por el quorum.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Congreso Deudas discapacidad Diputados
Notas relacionadas
La Iglesia advirtió sobre la morosidad y le pidió al Gobierno "alguna solución"
El vicepresidente del Banco Central aseguró que la morosidad crediticia llegó a su pico y comenzará a bajar
El Gobierno designó un nuevo presidente para Correo Argentino

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar