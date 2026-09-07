El oficialismo y la oposición miden fuerzas en Diputados en una sesión especial por morosidad y Discapacidad

En el caso del sobreendeudamiento familiar, Pauli anunció dos reuniones informativas con invitados, previstas para este martes 8 y el miércoles 16 de septiembre. El miércoles 23 se realizaría una reunión de debate entre los diputados, mientras que el 30 de septiembre fue fijado como fecha límite para emitir dictamen.

Por su parte, los bloques del peronismo, de izquierda, algunos radicales e integrantes de la Coalición Cívica y provinciales, buscan acelerar el tratamiento esta misma semana.

La discusión por el quorum se volverá a dar en la semana previa al envío del proyecto de Presupuesto 2027 a Diputados.

El presidente Javier Milei convocará para el martes 14 de septiembre a una nueva cumbre de diputados del oficialismo en la Casa Rosada para pedirles que salgan a defender el Presupuesto 2027, que continuará con la profundización del ajuste fiscal, según el adelanto que ya envió hace dos meses el ministro de Economía, Luis Caputo.

La convocatoria formal a la sesión especial de este miércoles fue solicitada por el diputado radical Pablo Juliano (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

Entre los firmantes hay representantes de bloques que mantienen posiciones cercanas al oficialismo. La incógnita será si mantienen ese respaldo durante la sesión y acompañan el emplazamiento para avanzar con el tratamiento en las comisiones.

Los impulsores de la sesión sostuvieron que hay más de 20 millones de personas endeudadas en la Argentina y que seis millones ya se encuentran en mora, con dificultades para saldar sus deudas.

De alcanzar el quorum, la oposición intentará impulsar algunos de estos temas:

Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad -ley 27793-.

Contrato de Trabajo -ley 20.744-. Modificación del artículo 147 sobre inembargabilidad de la cuenta sueldo.

-ley 20.744-. Modificación del artículo 147 sobre Tarjetas de Crédito -ley 25.065-. Modificación del artículo 15, sobre comisiones aplicadas por los emisores.

-ley 25.065-. Modificación del artículo 15, sobre Régimen de Trato Digno para el Consumidor Sobreendeudado.

Reestructuración y prevención del sobreendeudamiento juvenil y de adultos mayores. Régimen. Modificación de las leyes 21.526, 20.744 y 24.522.

Régimen. Modificación de las leyes 21.526, 20.744 y 24.522. Prevención y rehabilitación del sobreendeudamiento familiar pasivo . Régimen. Modificaciones de las leyes 21.526 y 20.744.

. Régimen. Modificaciones de las leyes 21.526 y 20.744. Régimen Especial de Saneamiento y Alivio Financiero para Deudores de Tarjetas de Crédito. Creación del Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo.

Creación del Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo. Emergencia crediticia de las familias por el plazo de dos años. Creación del Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED).

Creación del Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED). Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar. Creación.

La agenda del Gobierno en el Senado

El Senado tendrá esta semana una agenda monopolizada por dos de sus principales proyectos económicos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II.

El oficialismo apunta a acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será girado el próximo 15 de septiembre.

En ese marco, las comisiones del Senado comenzarán esta semana a analizar los proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. La intención de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es conseguir los dictámenes necesarios para que puedan ser tratados en una sesión durante septiembre.

A la agenda oficialista se suman proyectos promovidos por bloques aliados, vinculados con biocombustibles y el Mercado Voluntario de Carbono, que podrían llegar al recinto en una sesión prevista para el 10 o el 17 de septiembre.