El presidente Javier Milei tendrá por delante una semana con una agenda marcada por reuniones de gestión, encuentros con representantes del sector privado y actividades vinculadas a la política nacional y las relaciones internacionales.
El Presidente tendrá una semana con reuniones de Gabinete, encuentros con representantes de compañías tecnológicas y una reunión con un alto funcionario italiano. Además, se realizará una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno.
La agenda de Javier Milei para la semana: reuniones políticas, empresas y una visita internacional
El presidente Javier Milei tendrá por delante una semana con una agenda marcada por reuniones de gestión, encuentros con representantes del sector privado y actividades vinculadas a la política nacional y las relaciones internacionales.
La actividad presidencial comenzará este lunes con una nueva reunión de Gabinete, prevista para las 10. Más tarde, Milei recibirá a autoridades de DayOne Data, una empresa multinacional, y luego mantendrá un encuentro con representantes de Tesla, la compañía estadounidense de tecnología.
La jornada tendrá además un momento particular: a las 15, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirán a Hela, una perra que formó parte del plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) y que se retira después de participar en distintos procedimientos bajo la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará a las 15.30 de una reunión de directorio de YPF.
El martes tendrá uno de los encuentros de mayor peso de la agenda semanal. A las 11, Milei recibirá al vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani.
La actividad se desarrollará en una jornada que también tendrá la habitual conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, prevista para las 11.
Por la tarde llegará otro de los puntos centrales de la semana: a las 13 se realizará una nueva reunión de la Mesa Política, un espacio que concentra parte de la discusión y coordinación política del Gobierno.
La agenda presidencial continuará el miércoles con una actividad de carácter institucional. A las 11, Milei encabezará la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
El cierre de la semana tendrá como protagonista nuevamente al jefe de Gabinete.
El jueves por la tarde, Diego Santilli brindará el discurso de cierre del AmCham AgriBusiness Forum 2026, una actividad vinculada al sector empresario.
De esta manera, la agenda oficial para los próximos días combinará reuniones de gestión dentro de la Casa Rosada, encuentros con empresas de tecnología, una actividad vinculada a la seguridad, la recepción de un funcionario italiano y una nueva instancia de la Mesa Política.
La semana también tendrá distintas actividades de los principales funcionarios del Gobierno, con Santilli al frente de parte de la agenda económica y empresarial.