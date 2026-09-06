La agenda de Javier Milei para la semana: reuniones políticas, empresas y una visita internacional

Una semana con foco en la política y los vínculos internacionales

El martes tendrá uno de los encuentros de mayor peso de la agenda semanal. A las 11, Milei recibirá al vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani.

La actividad se desarrollará en una jornada que también tendrá la habitual conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, prevista para las 11.

Por la tarde llegará otro de los puntos centrales de la semana: a las 13 se realizará una nueva reunión de la Mesa Política, un espacio que concentra parte de la discusión y coordinación política del Gobierno.

La agenda presidencial continuará el miércoles con una actividad de carácter institucional. A las 11, Milei encabezará la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

Santilli, con actividad en el sector empresario

El cierre de la semana tendrá como protagonista nuevamente al jefe de Gabinete.

El jueves por la tarde, Diego Santilli brindará el discurso de cierre del AmCham AgriBusiness Forum 2026, una actividad vinculada al sector empresario.

De esta manera, la agenda oficial para los próximos días combinará reuniones de gestión dentro de la Casa Rosada, encuentros con empresas de tecnología, una actividad vinculada a la seguridad, la recepción de un funcionario italiano y una nueva instancia de la Mesa Política.

La semana también tendrá distintas actividades de los principales funcionarios del Gobierno, con Santilli al frente de parte de la agenda económica y empresarial.