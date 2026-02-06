"Una victoria para Milei": el análisis del New York Times sobre el acuerdo entre la Argentina y EE.UU.

acuerdo con ee.uu.

New York Times: asociación creciente del mejor aliado regional

La periodista también cita declaraciones de funcionarios de Washington que ponen de manifiesto que la asociación cada vez más profunda entre Trump y Milei sirve de modelo de cómo los países de América, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, pueden avanzar en "nuestras ambiciones compartidas y salvaguardar nuestra seguridad económica y nacional”.

El artículo vuelve sobre algunas precisiones del canciller argentino, como el anuncio de la eliminación por parte de EE.UU. de los aranceles recíprocos para más de 1.600 productos argentinos. El acuerdo también pretende atraer mayores inversiones estadounidenses a Argentina, una prioridad del gobierno de Milei para impulsar el crecimiento del país y atraer dólares estadounidenses.

Por su parte, la Argentina, explica el Times, eliminará los aranceles a más de 200 productos estadounidenses, entre ellos maquinaria, equipos de transporte y productos farmacéuticos y químicos. La nota hace notar que los industriales argentinos, resguardados durante mucho tiempo por amplias protecciones comerciales, han expresado su preocupación por competir con las importaciones, mientras que los partidarios del libre comercio sostienen que es hora de que Argentina se abra.

Pidió la opinión de consultores económicos que calificaron este acuerdo como “un eslabón más en la relación entre el gobierno de Milei y el de Trump”, tras el salvavidas de 20.000 millones de dólares que Estados Unidos extendió a Argentina antes de las cruciales elecciones intermedias del año pasado.

Voces sobre el acuerdo, en la Argentina y en Estados Unidos

El acuerdo amplía significativamente el acceso al mercado para los productos argentinos, sobre todo al elevar la cuota de carne de vacuno a 100.000 toneladas, lo que supone quintuplicarla. Trump dijo que la política tenía como objetivo reducir los precios de la carne de vacuno para los consumidores estadounidenses, pero provocó una reacción negativa de los ganaderos estadounidenses. Pero el diario neoyorquino trae la declaracion de una organización de ganaderos de EE.UU: “Esto no es lo que necesitábamos ahora”, dijo Bill Bullard, director ejecutivo de R-Calf USA.

Luego aclara que el gobierno argentino espera que el Congreso lo apruebe, lo cual exige la Constitución para este tipo de entendimientos con terceros países. En ese sentido, la nota destaca que desde que su partido ganó las elecciones intermedias el año pasado, Milei ha mantenido una posición fuerte en el Congreso, donde pretende aprobar una serie de proyectos de ley clave en los próximos meses, incluida una amplia reforma laboral.

El NY Times recuerda que el Congreso tiene varios desafíos, al mismo tiempo, en materia de integración económica y comercial. Por ejemplo, debatir un acuerdo comercial entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que forman el bloque comercial conocido como Mercosur, y la Unión Europea, que crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Sin embargo, su aplicación se ha estancado debido a las impugnaciones legales en Europa.

La periodista señala que "Milei, un economista libertario, ha transformado la política exterior argentina para erigirse en un aliado entusiasta del presidente Trump, quien pretende ampliar la influencia estadounidense en Latinoamérica y contrarrestar la presencia china en la región". En ese sentido, puso como otra ratificación del rumbo que se espera que el mandatario vuelva a viajar a Mar-a-Lago para un nuevo encuentro con Donald Trump.

Argentina, Estados unidos y... ¿Brasil?

En el final, la nota plantea esta compleja relación de los dos presidentes -Trump y Milei- con el gigante sudaméricano, Brasil, con la presidencia de Lula da Silva. Dice que los dos gobiernos están colaborando en múltiples frentes. El miércoles firmaron un marco sobre minerales críticos. Y Bubola recuerda que la Argentina firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos en solitario, sin los demás países del Mercosur. Esto puede ser un paso más en la serie de desacuerdos entre la Argentina de Milei con el gobierno de Lula.