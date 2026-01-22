El Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia y la provincia prepara una batalla judicial

La medida desató un fuerte conflicto político con el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El gobernador Gustavo Melella cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional y sostuvo que el funcionamiento de la terminal “no se encuentra comprometido”.

Diseño sin título - 2026-01-22T091321.958

La provincia judicializa la decisión

Desde la administración fueguina confirmaron que presentarán acciones judiciales para intentar frenar la intervención, al considerar que la resolución vulnera la autonomía provincial.

“Estamos frente a un avasallamiento muy grave sobre las facultades de la provincia”, señalaron fuentes oficiales.

En ese sentido, indicaron que ya se trabaja en una estrategia legal con el objetivo de que la Dirección Provincial de Puertos recupere el control pleno de la terminal de Ushuaia.

“La respuesta será por la vía judicial. Vamos a recurrir a la Justicia”, aseguraron desde el entorno del gobernador.