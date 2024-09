Milei invitó a aliados a un asado en Olivos, pero mandó un duro mensaje: si no votan el Presupuesto, ajustará por decreto

El plan de Milei es responsabilizar a los que voten en contra del Presupuesto 2025 y vuelvan a dejar sin un plan por segunda vez consecutiva al gobierno, y como Plan B advierte que seguirá gobernando por decreto.

"Sería muy extraño que se rechace el presupuesto, en virtud de que lo único que hace el presupuesto es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. Pero si quieren dejar al Presidente sin presupuesto, y esa es la decisión, como tantos otros palos que nos pusieron en las ruedas, los trataremos de seguir sorteando. Es obvio que si no aprueban el presupuesto deberemos seguir con el presupuesto del año pasado", advirtió Adorni este lunes en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni dijo que "se podrán debatir un montón de puntos” y que en caso de que el Congreso no aprobara el Presupuesto 2025, "sería la primera vez en la historia que a un Presidente le rechazan dos presupuestos seguidos".

Milei presupuesto 1.jpeg

A horas de que el presidente Javier Milei convocara a una cena en Olivos a los 87 diputados que votaron a favor del veto a la movilidad jubilatoria y de su presentación del proyecto de ley de gastos y recursos del 2025, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibieron en Casa Rosada a un grupo de legisladores de La Libertad Avanza, y de los bloques aliados. Y más tarde, a los gobernadores aliados. A todos les llegó el mismo mensaje.

Según reveló el diputado de LLA, y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, “acá lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no llega ni en motoneta (al gasto de) 25 puntos del PBI (en lugar) del 33 que estamos hoy”.

Espert, en declaraciones a Radio Rivadavia, explicó que el gasto público total, es decir, la Nación, más las provincias y los municipios, alcanza al 33% del Producto Bruto Interno, estimado en US$ 600.000 millones. De ese total, 14% lo gastan las provincias, es decir, US$ 64.000 millones “y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser US$ 20.000 millones”.

Guillermo Francos, Luis Toto Caputo y Lisandro Catalán encabezaron cumbre con gobernadores por el Presupuesto 2025. Foto JGM..jfif

Fuentes oficiales señalaron que el objetivo fue empezar a diagramar aspectos de la agenda legislativa, que tendrá como tema central el Presupuesto 2025, que proyecta una inflación del 18%, un crecimiento de la economía del 5% y una meta de déficit cero.

Participaron del encuentro, el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni y sus pares de bancada Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Nadia Márquez y Carlos Zapata.

Por el PRO estuvieron en Casa Rosada el titular del bloque de diputados, Cristian Ritondo, Silvana Giúdici, Alejandro Finocchiaro, Sabrina Ajmechet y Silvia Lospennato, mientras que por el MiD estuvieron Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Por el Gobierno se sumaron a las negociaciones los vicejefes de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.

Cumbre del Gobierno nacional con gobernadores por el presupuesto 2025. Rogelio Frigerio y Hugo Pasalaqua entre los mandatarios presentes. Foto JGM..jfif

El mismo mensaje era llevado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos este lunes en la primera cumbre semanal con los jefes de bloques de diputados del PRO, LLA y el MID, que lo visitaron en Casa Rosada a la mañana y en la cumbre posterior con gobernadores aliados, de la que participaban el ministro Luis Toto Caputo y los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y Hugo Pasalaqua de Misiones, de manera presencial.

El resto de los radicales, peronistas no kirchneristas y del PRO por videoconferencia.

Entre los conectados estuvieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

No estuvieron los gobernadores de CABA, Corrientes, Córdoba ni Neuquén.

En representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumó el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, y por Córdoba la vicegobernadora, Myrian Prunotto. Por Corrientes, participó el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas, y por Neuquén el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.