Milei, la interna LLA-PRO y las presiones del Gobierno a Mauricio Macri para una fusión electoral 2025

En el entorno de Milei argumentaron las razones para suspender el acto que tenían programado desembarcar en La Plata: "como decía Napoleón: No molestes a tu enemigo cuando se equivoca", ironizó esta semana un integrante de la mesa chica de Milei. Desde la Casa Rosada afirman que el acto se realizará más adelante. Los argumentos: "No quieren dejar cabos sueltos sobre quién lo financia, cuando todo el tiempo decimos que no hay plata". Milei iba a asistir con Patricia Bullrich y José Luis Espert.

Pero la suspensión del primer acto político de Milei en el mayor distrito electoral del país, se produce en medio de una fuerte interna en el partido del gobierno y de tensas negociaciones con su principal aliado: el PRO.

La interna en LLA se exacerbó con el escándalo y repudios generalizados por la visita de diputados libertarios a genocidas de la última dictadura en la cárcel de Ezeiza. El episodio volvió a abrir una grieta entre el entorno de Milei y la vicepresidenta, y sectores más conservadores de LLA.

dipuyados libertarios que visitaron a ex represores de la dictadura detenidos en la cárcel de Ezeiza, finalmente no fueron sancionados por la Cámara de Diputados. Foto Archivo.webp

La Casa Rosada tuvo que salir a aclarar varias veces que "no sabía de la visita", y que "no existe ningún proyecto oficial para liberar" a los exmilitares presos por delitos de lesa humanidad.

La interna por la visita a los exrepresores, amenazó con una ruptura en el bloque de diputados de LLA, pero la orden del entorno de Milei fue salir a contenerlos y relativizar el supuesto proyecto de indulto o de reclamar la prisión domiciliaria. Con ayuda de la UCR y el PRO en el Congreso, evitaron que se vote en el recinto una sanción al grupo de 6 legisladores de LLA.

La ministra Patricia Bullrich había quedado en el ojo de la tormenta, luego de que una de las diputadas involucradas dijera que tuvieron su permiso. Ella tuvo que salir a aclarar que ella no autorizó la visita.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.jpg

Además de aclarar que no es delito visitar a detenidos, Bullrich se sumó a la desmentida del entorno del presidente, que negó tener algo que ver con la organización de la visita, igual que Martín Menem presidente de la Cámara de Diputados.

Victoria Villarruel mantuvo un hermético silencio, luego de que la diputada más cercana a Milei, Lilia Lemoine, saliera a reclamar a la vice que se haga cargo del escándalo y desvinculó a la Rosada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1824130959945417149&partner=&hide_thread=false Hubo una historia que nos ocultaron, de la que crearon un relato épico los K para hacer negocios con el dinero y los sentimientos del pueblo argentino. Esta farsa contra la que luché y lucho busca solamente el reconocimiento para los inocentes agredidos por Montoneros y el ERP,… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 15, 2024

La vicepresidenta salió este jueves a defender su postura en contra de las políticas de derechos humanos para víctimas de la dictadura que aplicaron los distintos gobiernos desde el retorno de la democracia, pero evitó hablar de la polémica visita de un grupo de diputados libertarios a los exrepresores detenidos en Ezeiza. En este clima de tensión interna, Milei y Villarruel, se mostrarán este sábado 17 de agosto en actos separados por el aniversario del fundador de la Patria, José de San Martín.

milei-villarruel.malvinas.webp

El presidente Milei encabezará el acto oficial este sábado junto a sus ministros de Defensa y de Seguridad en el Regimiento de Patricios en Palermo. La vicepresidenta lo hará con su propio acto en Mendoza, junto al gobernador radical aliado, Alfredo Cornejo.

El escándalo de la visita a los represores, solo fue tapado por un escándalo mayor, como fueron las denuncias de corrupción, violencia de género y encuentros sexuales en despachos de la Casa Rosada, contra el expresidente Alberto Fernández.

La Casa Rosada insiste en una fusión electoral LLA-PRO

macri-bullrich-milei.jpg Macri dijo que, junto con Bullrich, le trasladaron un apoyo incondicional a Milei y que no hablaron de futuros cargos en un eventual gabinete (Foto: archivo).

"Hay que hacer alianzas y ayudar al gobierno", reiteró en las últimas horas en diálogo con la prensa, la ministra de Seguridad y excandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, quien mantiene su postura de competir electoralmente desde adentro del partido de Milei, y sumar al PRO en la alianza.

Fuentes de la mesa chica de Milei, confirmaron a A24.com que después de las críticas de Macri y su rechazo a una fusión electoral, en las últimas horas "volvieron las conversaciones entre ambos sectores" para analizar una posible alianza.

Ahora desde ambos sectores se tiran la responsabilidad de no ser quien divida al espacio electoral de derecha que pueda abrir un eventual triunfo electoral del peronismo en 2025.

Desde el oficialismo se muestran convencidos en que "el PRO no va a ir solo" a las próximas elecciones. Destacan que Milei y Macri retomaron el diálogo tras largos meses sin hablarse, por las críticas lanzadas por el expresidente contra "el entorno" presidencial, esto es Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, que en estos momentos transitan una nueva tregua y anunciaron la postergación del primer acto político en territorio bonaerense.

Por otra parte, trascendió que en un encuentro con dirigentes del PRO, y con encuestas en la mano que le darían por debajo del 10%, Macri recapituló en sus críticas a los libertarios y busca reiniciar conversaciones para conformar un frente electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a 2025, pero bajo una condición: que Karina Milei no le ponga competidores en las listas legislativas a los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) en sus respectivas provincias.

En medio de la interna en el PRO, luego de la elección de nuevas autoridades y la cumbre que armó Mauricio Macri en la sede de Balcarce con la mesa ejecutiva, Facundo Pérez Carletti, secretario general partidario, abrió la posibilidad de que Macri sea candidato: "A mí me encantaría", respondió en una entrevista radial este jueves.

El expresidente deslizará en las próximas semanas su postura sobre la conveniencia de sellar un acuerdo, pero aún no decidió si lo hará él mismo o a través de voceros designados. Mientras tanto, ordenó cuidar las formas para evitar más ruidos con la Casa Rosada.