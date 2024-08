Milei viaja a México a otro foro de la "nueva derecha" y suspende su primer acto político en el conurbano

Milei, en cambio, confirmó para esa misma semana un nuevo viaje al exterior, esta vez a México, con el objetivo de volver a mostrarse como líder, en una nueva cumbre de la derecha y ponerse en el centro de la pelea política internacional en contra del socialismo.

Tanto desde su entorno como del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador salieron a aclarar que no habrá ningún encuentro de Milei con el gobierno de México. No lo recibirá el expresidente mexicano ni la electa presidenta.

Tras confirmar que no hubo un pedido de reunión bilateral de parte de la Cancillería argentina, AMLO dijo: “No coincido con su forma de pensar y su forma de ser”. Y agregó: "En nuestro país hay libertades y pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo. Este es un país libre y no hay censura, ni persecución. Hay libertades plenas, no hay ningún problema”.

"No es que Milei no se reúna con ningún presidente socialista, son ellos los que no se quieren reunir con Milei", ironizó un alto funcionario consultado por A24.com.

Y puso como ejemplo, los cruces de Milei con el brasileño Lula Da Silvao el último viaje de Milei a Chile, que también tuvo como eje reuniones privadas con empresarios, pero no fue recibido por el presidente, también socialista, Gabriel Boric, en medio de la tensión regional por Venezuela.

Pero ante el cambio de eje en las negociaciones que impulsan Brasil con la administración Biden en Estados Unidos para buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, Milei se vio obligado a bajar el perfil en su carrera por mostrarse confrontando con el dictador venezolano para formar un bloque de países anti Nicolás Maduro, porque dicen en Casa Rosada: "sigue sin resolverse la crisis por los refugiados políticos en la embajada argentina" en Caracas y hoy esa es "la prioridad".

En cuanto a la relación con EE. UU, en el entorno del presidente parecen despegarse de la campaña electoral donde las encuestas darían una pareja pelea entre Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, luego de que Joe Biden se bajara de la carrera.

"El apoyo de Trump no nos cambia nada", dicen cerca de Milei al referirse a las recientes declaraciones del expresidente republicano que en un diálogo en redes con el empresario Elon Musk, esta semana elogió el ajuste del Estado aplicado por Milei y anunció que de ganar las elecciones presidenciales norteamericanas, hará lo mismo que el argentino.

La agenda de Milei en México

Así, nuevamente con la excusa de reunirse con empresarios de México, el vocero oficial, Manuel Adorni, confirmó que Milei tiene previsto viajar este 23 y 24 de agosto a México, en el que será el viaje número 14 que realiza desde que llegó a la Casa Rosada.

El 23 tendrá un encuentro previo con empresarios y el 24 Milei tiene previsto participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el influyente foro de movimientos de la denominada “nueva derecha” del mundo que tendrá lugar en un hotel del barrio de Polanco, en el DF.

Como ya lo hizo en encuentros similares de la derecha internacional de los que participo este año en España y en Estados Unidos, Milei hará una “defensa inquebrantable” de los derechos individuales, de sus políticas de ajuste en el Estado y del sistema económico de libertad de mercado, anticiparon fuentes de la Casa Rosada.

La suspensión del acto de LLA en La Plata y la agenda política de Milei

En cuanto a la realidad local, Milei se mostró concentrado en la economía con la prioridad en resolver el eje central de las demandas que todavía lo mantienen arriba de todos los políticos argentinos en las encuestas que miran en Casa Rosada, "bajar la inflación", explican en su entorno.

De eso habló Milei en la última reunión de gabinete este martes, mientras explotaba el escándalo por la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández.

Milei hizo un balance positivo de los primeros 8 meses de gestión y lo repitió el miércoles ante empresarios en el Council of Américas, "caminando hacia el éxito", dijo eufórico ante la consulta de periodistas que cubrieron el encuentro, en el que habló del plan de dolarización endógena y celebró la nueva baja de la inflación que dio 4% en julio.

"Eso se logró dejando de imprimir billetes y la gente lo sabe por eso se banca el ajuste", reconocen cerca de Milei donde ahora dicen no tener apuro en desembarcar en territorio bonaerense y en CABA con su armado político, mientras la oposición sigue cometiendo errores.

Mientras tanto, sus principales operadores políticos, Karina Milei, Lule Menem y Santiago Caputo, junto a Sebastián Parejas y Patricia Bullrich, siguen negociando con el PRO de Mauricio Macri para conformar una futura alianza electoral en territorio bonaerense con la esperanza de convertirse en las elecciones legislativas de 2025, en la primera minoría parlamentaria.