Milei no sancionará un presupuesto para 2024: asignará todas las partidas por DNU y ya hay tensiones con la oposición

Tampoco queda tiempo para tratarlo antes de fin de año. De ese modo, Milei gobernará con el presupuesto de 2023 prorrogado. Cuando el Congreso no sanciona los presupuestos, los gobiernos pueden prorrogar los del año anterior y los ingresos excedentes se distribuyen por DNU. Así lo dispone la ley de administración financiera.

“De ese modo, todas las partidas que ingresarán por sobre el presupuesto de 2023, que serán muy altas por la inflación del 150% prevista, las manejará el propio Milei por DNU con discrecionalidad. Decidirá cuánto recibirán las universidades, los hospitales o los planes sociales”, dijo a A24.com un alto funcionario que asumirá.

La inflación generaría más recaudación y mayor discrecionalidad por DNU

¿Por qué esta medida encierra un alto poder para Milei? La inflación del último año es del 142%, pero el fogonazo inflacionario que se espera por la devaluación del tipo de cambio oficial, que podría terminar en 650 pesos o más, según el propio Gobierno, incrementará la inflación a niveles inimaginables. De ese modo, los ingresos por los impuestos a las ganancias y el IVA serán muchos más altos que los previstos en el presupuesto 2023, hasta un 200% mayores.

Como esos ingresos no tendrán partidas asignadas, será el propio Milei el que deberá aplicarlos a las distintas finalidades, ministerios y organismos públicos. Es por ello que el ajuste fiscal que prevé el “Plan Motosierra” podría ser a simple discrecionalidad y piacere de Milei.

Serán claves dos funcionarios en este proceso: el jefe del Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Hacienda, que podría seguir siendo Raúl Rigo, que había sido nombrado por Massa y que estuvo en anteriores gestiones. Rigo conoce como nadie el presupuesto. Milei podrá diseñar el presupuesto día a día, semana a semana, según vayan ingresando los recursos de la recaudación.

El ajuste pasará por las tijeras de Milei y sus prioridades

Si bien aumentarán los ingresos por inflación, también serán mayores los gastos por el mismo motivo. Pero Milei podría generar el ajuste de esos mismos gastos según los recursos que le vayan ingresando y según sus propias prioridades.

Este planteo comenzó a generar tensiones con la oposicion. “Milei no va a sancionar presupuesto en 2024 y con la inflación que hay va a usar el presupuesto prorrogado de 2023 con lo cual no consultará sus decisiones con nadie y decidirá sobre la asistencia social, la educacion y la salud”, dijo a A24.com la diputada Romina Del Pla, de la izquierda.

Los distintos jefes del macrismo y del radicalismo también comenzaron a estar en pie de guerra. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, señala entre sus íntimos que Milei decidió gobernar con acuerdos con Massa y con Cristina Kirchner, la vicepresidenta saliente. Además, recibió mucha indiferencia del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, libertario de La Rioja.

El jefe del bloque de Cambio Federal, Miguel Pichetto, un desprendimiento de Juntos por el Cambio, también visualiza un proceso de alianza de Milei con el peronismo kirchnerista y massista. Ritondo y Pichetto comparten con el ex presidente Mauricio Macri la desilusión con Milei, que postergó al PRO en el armado de su gabinete y sus alianzas.

En el PRO señalan que Milei tendrá que conseguir "los votos de Cristina"

“Que gobiernen con Cristina Kirchner y que ella les vote las leyes. Nosotros lo ayudaremos en lo que estamos de acuerdo y no sancionaremos locuras”, señalan fuentes cercanas a Ritondo y Pichetto. El nuevo jefe del bloque de la UCR, Rodrígo De Loredo, tiene mandato de su partido de mirar con lupa cada proyecto que envíe Milei.

Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez, tampoco le dará un cheque en blanco a Milei y hasta ahora sólo le dio apoyo a Milei para nombrar a Menem como presidente de la Cámara. Otra cosa será cuando lleguen los proyectos de ley. La gobernabilidad de la futura gestión es una incógnita.

Martín Menem no nombrará a su primo Eduardo “Lule” Menem en la secretaría parlamentaria, como se preveía, sino a Tomas “Tomy” Figueroa, que trabajaba con la senadora María Inés Pilatti Vergara, kirchnerista de Chaco. La prosecretaría parlamentaria, a su vez, le corresponde a Unión por la Patria.

Milei puso en la coctelera al massismo, kirchnerismo, macrismo y Schiaretti

Sin embargo, según confiaron a A24.com fuentes de distintos sectores, Milei armó un gobierno y un gabinete que pretende incluir a peronistas, massistas, kirchneristas, macristas y a figuras del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, como el titular de la Anses, Osvaldo Giordano, que desplazó a Carolina Píparo, ahora algo distanciada de Milei y de su hermana Karina Milei. Cristina Kirchner ordenó aprobar a Menem como presidente de la Cámara de Diputados.

También dio el visto bueno para que Francisco Paoltroni, formoseño de la Libertad Avanza, sea el futuro presidente provisional del Senado desde el 24 de febrero cuando se renueven las autoridades de la Cámara alta. “Yo no me voy, estaré a dos cuadras”, avisó la vicepresidenta al despedirse de los empleados de la Cámara. No se irá de la política.

Esa frase implicó una diferenciación respecto de Massa y del presidente Alberto Fernández, que ya anunciaron que se irán a trabajar al exterior en el futuro cercano. Pero también un aviso de que sigue negociando política. Existen líneas bien aceitadas entre Milei y Cristina Kirchner. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe del Gabinete, Nicolás Posse, ambos del Grupo Eurnekian, tienen contactos con altos dirigentes kirchneristas.

Pacto de impunidad a cambio de gobernabilidad, leyes y paz social

En algunos sectores del PRO denuncian por lo bajo un pacto de impunidad a cambio de gobernabilidad. Milei no impulsará las causas de corrupción que afectan a Cristina Kirchner y el kirchnerismo facilitaría la aprobación de leyes, la paz social en las calles, y una política de pacificación y el cierre de la grieta. Cristina Kirchner está condenada a 6 años de prisión en la causa vialidad y tiene que afrontar juicios orales en las causas Hotesur, Los Sauces y Pacto con Irán.

También hay sectores radicalizados del kirchnerismo y de la izquierda que impulsarán marchas y piquetes para testear a Milei. La Unidad Piquetera, de Eduardo Belliboni, marchará el 20 de diciembre en protesta contra Milei. Otros más incautos hablan en privado de desestabilizarlo.

Sin embargo, Milei acordará con el gobernador bonaerense Axel Kicillof el envío de los fondos necesarios para su provincia a cambio de gobernabilidad en la sanción de leyes en el Congreso avalado por Cristina. Tambien los legisladores bonaerenses libertarios, muchos peronistas y massistas camuflados, apoyarán al PJ en la designación de autoridades.

Hasta el canciller saliente Santiago Cafiero, protestó este jueves por la continuidad de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil, ratificado por Milei y por su viejo amigo Francos, ex director del Banco Provincia.

Talerico, la primera victima del dedo hacia abajo de Cristina Kirchner

Los acuerdos con el peronismo tumbaron a María Eugenia Talerico, del PRO, como posible directora de Migraciones. El cargo se lo había ofrecido Francos. Pero luego Milei la tumbó porque nombraría a un peronista. Suena el nombre de Martín Arias Duval, un aliado del diputado Florencio Randazzo.

Talerico advirtió sobre un posible acuerdo de impunidad en la red X. “El deseo que al gobierno de @JMilei y a todos argentinos nos vaya bien, me imponen un silencio respetuoso. Espero que la necesidad de gobernabilidad y de paz social no importen el Pacto de Impunidad de @CFKArgentina”, dijo. El nombre de Talerico fue vetado por Cristina Kirchner, según fuentes del peronismo.

La vicepresidenta también quiso vetar a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. “Nombran a Bullrich que fue la única que no se solidarizó con Cristina cuando fue el atentado del 1 de septiembre de 2022”, señaló un diputado del kirchnerismo duro a Francos.

El veto de Cristina a Bullrich, los acuerdos de Francos y Aníbal

Dias después, Francos y Posse se reunieron con el ministro de Seguridad saliente, Aníbal Fernández, y acordaron los nombres de los jefes de las fuerzas de seguridad. En la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle; en Prefectura Guillermo Jiménez Pérez; en la Gendarmería Antonio Bogado y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Alfredo Gallardo. Bullrich le exigió a Milei asumir con todo el poder para nombrar a los jefes y éste se lo prometió.

Sin embargo, no pudo cambiarlos a todos. Bogado dirigirá la Gendarmería y Gallardo la PSA. Bogado es cercano a Aníbal Fernández y Gallardo al Grupo Eurnekián. “Hubo fuertes discusiones entre Bullrich y Francos, pero se impuso el criterio de Francos”, señalaron en el bullrichismo. “Patricia no va a renunciar, ahora hay que observar todo de cerca y ver como evoluciona todo”, agregaron.

Jímenez Perez quedará en la Prefectura, pero tiene buena relacion con Bullrich y en la Policía Federal asumirá Mariano José Giuffra, que estuvo en Drogas Peligrosas, y que fue recomendado por Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal retirado, que será el ministro de Seguridad del gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, del PRO.

El viceministro de Seguridad será Vicente “Tito” Ventura Barreiro, que fue secretario de seguridad de Cristian Ritondo cuando este era ministro bonaerense de María Eugenia Vidal. “Patricia siempre tuvo buena relacion con Ventura Barreiro y es un duro, sabe manejar a los policías”, señalan en el bullrichismo.

Bullrich manejará el servicio penitenciario y el registro de armas

El mayor triunfo de Bullrich fue absorber el Servicio Penitenciario Federal y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ex Renar, el registro nacional de armas y explosivos. Son áreas claves para el manejo de la seguridad y la inteligencia sobre el delito.

También analiza pedir el Registro Nacional de las Personas (Renaper) que emite pasaportes y documentos o al menos tener acceso libre a las bases de datos. “Migraciones, Aduanas y PSA son áreas que maneja el Grupo Eurnekián porque controla Aeropuertos Argentina 2000. Todo el manejo de los aeropuertos es de ellos”, dicen en Seguridad.

Por ejemplo, Gallardo, de la PSA, es amigo de la corporación, aunque ayer se supo que pidieron el retiro siete comisionados generales de la fuerza que no querían subordinarse a él. Algo similar pasa con Bogado en la Gendarmería.

“Bullrich tiene que manejar las cárceles para hacer inteligencia, interceptar celulares, y readecuar el servicio penitenciario para resocializar a los delincuentes. Si no, salen de la cárcel peor de lo que entran”, señalan.

La construcción de un penal de máxima seguridad sigue en los planes

La nueva ministra hizo campaña presidencial hace meses con un spot que mostraba una maqueta de una cárcel de máxima seguridad con el nombre de Cristina Kirchner. El proyecto de la cárcel sigue en pie, el nombre es secundario.

“Si hay dinero y recursos se intentará hacer”, dijo una voz cercana a Bullrich. Esa sería una de las ideas que pasarán por las tijeras o la discrecionalidad de Milei al asignar los recursos excedentes. También hay proyectos para replicar en las cárceles el programa de la Fundación Espartanos, de Eduardo “Coco” Oderigo, que recupera a los presos de la delincuencia con entrenamiento en deportes, oficios y educacion dentro de los penales y elimina la reincidencia.

Además de Bullrich los máximos exponentes del PRO son los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Economía, Santiago Caputo. Sin embargo, en la secretaría de Hacienda podría quedar Raúl Rigo y en la Aduana Guillermo Michel. En el Indec quedará Marco Lavagna. Son señales al massismo: los tres fueron nombrados por Massa, al igual que Flavia Royón que pasará de la secretaría de Energía a la de Minería.

Pero también Caputo designó a un macrista en el Banco Central, Santiago Bausilli, y a otro en Comercio e Industria, que se unificarán: Pablo Lavigne, Habrá más designaciones de ex funcionarios de Macri en esa área.

Capital Humano también tendrá muchos funcionarios amarillos

Tambien el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, tendrá un color amarillo, aunque no son pedidos por Mauricio Macri. Como secretario de Salud fue designado Mario Russo, que ocupa la misma área en el municipio de San Miguel, de Jaime Mendez. Dependerá de Nicolás Posse, jefe de Gabinete, pero coordinará todo con Pettovello.

En la secretaría de Niñez y Familia (planes sociales) estará Pablo de la Torre, funcionario de San Miguel y hermano de Joaquín de la Torre, jefe político del municipio. En las secretarías de Trabajo y Educación estarán Omar Yasin y Carlos Torrendell, cercanos al macrismo aunque no del riñón de Macri.

La última novedad será que el futuro secretario Legal y Técnico, que reemplazará a Vilma Ibarra, será Javier Herrera Bravo, que era segundo de Pablo Clusellas, ex secretario legal y Técnico y amigo personal de Macri. Ese lugar iba a ser para Santiago Viola, el abogado de los Milei caído en desgracia hace un mes cuando Karina Milei le bajó el dedo.

Karina Milei incorpora a macristas en su círculo y deja una lista de heridos

Ahora, el diputado Hernán Lombardi del PRO logró incluir en el entorno de Milei a un joven de su confianza, Christian Larsen, que ahora acompaña a sol y a sombra a Karina Milei, futura secretaria general de la Presidencia y la mujer en quien más confía el presidente electo: “El Jefe”, la apoda. Larsen ocupa el rol de confianza de otros heridos libertarios.

El parte médico de La Libertad Avanza acumula heridos por la daga de Karina Milei, implacable cuando pierde la confianza en sus operadores y confidentes, algo muy frecuente.

Ella sacó del entorno del presidente electo en menos de tres meses a Santiago Viola, Carolina Píparo, Ramiro Marra, Carlos Kikuchi, Victoria Villarruel, Julio Serna, y Eugenio Casielles, entre otros. Ahora, la “primera hermana” se prepara para aterrizar en la residencia presidencial de Olivos con los cuatro perros clonados de su hermano. Ocupará uno de los chalets, no se sabe cuál aún. Y no quiere que la novia del presidente se instale allí. Su próxima víctima podría ser Fátima Florez.