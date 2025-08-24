El misterio de las cajas del ANDIS, los 266 mil dólares en sobres, las agendas de Spagnuolo y la máquina de contar billetes

diego-spagnuolo-en-el-CFLVK5HGTRHHZFH5CEGUBFJXJU La Policía de la Ciudad ubicó a Diego Spagnuolo mientras se desplazaba a bordo de su auto.

Se investiga una maniobra que encuadraría en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y violación a la Ley de Ética Pública. Todo bajo el paraguas de una posible asociación ilícita.

Los allanamientos por allanamiento

El Juzgado libró 16 órdenes de allanamiento en domicilios particulares y laborales de los imputados Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, presidente del laboratorio Suizo Argentina.

Los procedimientos realizados arrojaron resultados dispares.

En la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 1447, no se encontraron elementos de interés. Sin embargo, en la oficina de la misma agencia en Ramsay 2250, se incautaron 42 fojas con solicitudes de pago y una foja que documenta transferencias por $10.828.052.146 a la firma Suizo Argentina.

En la sede del Laboratorio, ubicada en Monroe 801 (CABA), se secuestraron 15 cajas con documentación relevante y un pendrive con información clave.

En el domicilio de Jonathan Emanuel, dueño de la droguería, en Nordelta, Barrio La Isla, se hallaron U$S 266.000 en siete sobres, $7.000.000, su teléfono celular y pasaporte.

Finalmente, el operativo realizado en Nordelta, Barrio El Golf, no logró resultados, ya que la vivienda se encontraba sin moradores al momento del allanamiento.

Dónde sí encontraron a su morador fue en Pilar. Allí la Policía de la Ciudad ubicó a Diego Spagnuolo mientras se desplazaba a bordo de su auto en actitud sospechosa de fuga.

Por orden judicial, los agentes interceptaron al exfuncionario y le secuestraron su teléfono celular, considerado una posible fuente clave de información para la investigación.

caso-spagnuolo-allanaron-la-oficina-de-otro-de-los-apuntados-en-la-denuncia-por-coimas-en-la-agencia-de-discapacidad-foto-google-street-view-UXEOMZNO2ZGLLJRXHFPTYRSHMU Caso Spagnuolo: allanaron la oficina de otro de los apuntados en la denuncia por coimas en la Agencia de Discapacidad. (Foto: Google Street View)

Si bien no fue detenido, quedó oficialmente notificado de la causa y con prohibición de salida del país. Dentro del vehículo también habrían encontrado encontrado poderes firmados por el presidente Javier Milei y en la casa una máquina para contar dinero.

Además, se incautaron agendas personales, soportes informáticos y documentación contable que ahora serán analizados por el equipo fiscal.

El inicio de un rompecabezas judicial

Con el material reunido, comienza la etapa de análisis profundo. En los pasillos de Comodoro Py ya se habla de un “gran rompecabezas” que podría revelar una trama de corrupción sistémica en el manejo de fondos públicos destinados a la salud y la discapacidad.

El fiscal Picardi deberá determinar el alcance de la presunta asociación ilícita, el rol de cada imputado y el impacto económico de las maniobras denunciadas. Mientras tanto, el caso promete escalar en repercusión política y mediática.