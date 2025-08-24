En vivo Radio La Red
El misterio de las cajas del ANDIS, los 266 mil dólares en sobres, las agendas de Spagnuolo y la máquina de contar billetes

El juez federal Sebastián Casanello delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, quien ya logró 16 allanamientos que dejaron datos sustanciales.

El misterio de las cajas del ANDIS

El misterio de las cajas del ANDIS, los 266.000 dólares en sobres, las agendas de Spagnuolo y la máquina de contar billetes.

Coimas, medicamentos y fondos públicos. Un combo explosivo para un expediente judicial que empieza a dominar el centro de atención en los pasillos de los tribunales federales de Retiro. Un rompecabezas, con piezas sueltas, que amenaza con escalar hasta lo más alto del poder político de los hermanos Milei.

La justicia allanó propiedades y busca a Diego Spagnuolo, exfuncionario nacional del que se desconoce su paradero. (Foto: Gentileza El día)

La causa 3402 investiga una presunta matriz de corrupción vinculada a la compra de medicamentos. El juez federal Sebastián Casanello delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, quien ya logró 16 allanamientos que dejaron datos sustanciales para el futuro de la causa.

Se trabaja tratando de determinar los detalles de un esquema de corrupción que involucraría a funcionarios públicos, empresarios del rubro farmacéutico y millones de pesos en fondos estatales”, confiaron a A24.com altas fuentes judiciales.

La hipótesis central apunta a una estructura ilícita que habría promovido favores a la droguería Suizo Argentina S.A., principal proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad, a cambio de sobornos.

La Policía de la Ciudad ubicó a Diego Spagnuolo mientras se desplazaba a bordo de su auto.

Se investiga una maniobra que encuadraría en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y violación a la Ley de Ética Pública. Todo bajo el paraguas de una posible asociación ilícita.

Los allanamientos por allanamiento

El Juzgado libró 16 órdenes de allanamiento en domicilios particulares y laborales de los imputados Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, presidente del laboratorio Suizo Argentina.

Los procedimientos realizados arrojaron resultados dispares.

En la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 1447, no se encontraron elementos de interés. Sin embargo, en la oficina de la misma agencia en Ramsay 2250, se incautaron 42 fojas con solicitudes de pago y una foja que documenta transferencias por $10.828.052.146 a la firma Suizo Argentina.

En la sede del Laboratorio, ubicada en Monroe 801 (CABA), se secuestraron 15 cajas con documentación relevante y un pendrive con información clave.

El country allanado por la causa.

En el domicilio de Jonathan Emanuel, dueño de la droguería, en Nordelta, Barrio La Isla, se hallaron U$S 266.000 en siete sobres, $7.000.000, su teléfono celular y pasaporte.

Finalmente, el operativo realizado en Nordelta, Barrio El Golf, no logró resultados, ya que la vivienda se encontraba sin moradores al momento del allanamiento.

Dónde sí encontraron a su morador fue en Pilar. Allí la Policía de la Ciudad ubicó a Diego Spagnuolo mientras se desplazaba a bordo de su auto en actitud sospechosa de fuga.

Por orden judicial, los agentes interceptaron al exfuncionario y le secuestraron su teléfono celular, considerado una posible fuente clave de información para la investigación.

Caso Spagnuolo: allanaron la oficina de otro de los apuntados en la denuncia por coimas en la Agencia de Discapacidad. (Foto: Google Street View)

Si bien no fue detenido, quedó oficialmente notificado de la causa y con prohibición de salida del país. Dentro del vehículo también habrían encontrado encontrado poderes firmados por el presidente Javier Milei y en la casa una máquina para contar dinero.

Además, se incautaron agendas personales, soportes informáticos y documentación contable que ahora serán analizados por el equipo fiscal.

El inicio de un rompecabezas judicial

Con el material reunido, comienza la etapa de análisis profundo. En los pasillos de Comodoro Py ya se habla de un “gran rompecabezas” que podría revelar una trama de corrupción sistémica en el manejo de fondos públicos destinados a la salud y la discapacidad.

El fiscal Picardi deberá determinar el alcance de la presunta asociación ilícita, el rol de cada imputado y el impacto económico de las maniobras denunciadas. Mientras tanto, el caso promete escalar en repercusión política y mediática.

