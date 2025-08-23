Atravesado por las internas, Milei mide el impacto electoral de la denuncia de coimas y las derrotas en el Congreso

La interna libertaria al rojo vivo

Según pudo saber A24.com, el asesor del presidente, Santiago Caputo fue el encargado de llamar a Spagnuolo para pedirle explicaciones sobre el origen y veracidad de los audios de las supuestas coimas en la ANDIS.

Ahora la justicia investiga visitas y audios que vinculan a Diego Spagnuolo y Lule Menem con supuestos sobreprecios millonarios en la compra de medicamentos oncológicos desde la Andis, en un remake de la denuncia que ya en 2024 había presentado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y que fue desestimada por otro juez.

El escándalo de la ANDIS se conoció por audios filtrados a medios periodísticos opositores al gobierno, casi al mismo tiempo que Milei perdía otras 6 batallas en el Congreso entre miércoles y jueves.

Primero en Diputados con el rechazo al veto de la ley de emergencia en Discapacidad y al día siguiente con la media sanción del Senado de la anulación de 5 decretos delegados clave vinculados a la eliminación de organismos del Estado, que la semana próxima podrían ser sancionados en diputados.

Después de las palabras del jefe de Gabinete, Guillermo Francos sobre que “no pone las manos en el fuego por ningún funcionario”, en el entorno de Milei salieron a negar que la filtración de audios de Spagnuolo sean un cruce de carpetazos entre funcionarios, en la interna entre Santiago Caputo y Lule Menem, el armador de Karina.

Cerca del asesor estrella del presidente aseguran que las relaciones tras el cierre de listas nacionales, quedaron recompuestas.

Karina Milei, Eduardo Lule Menem con Diego Spagnuolo, el funcionario que denuncia coimas en la ANDIS y es investigado por los audios.

En otra ala del gobierno atribuyeron la filtración a la explosión de otra interna libertaria que se reflejó el jueves en la ruptura del bloque de diputados de LLA, con Marcela Pagano y el dirigente puntano, Carlos D'Alesandro, armando un nuevo bloque con heridos que quedaron afuera del cierre de listas, llamado: “Coherencia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/1958598323000287249&partner=&hide_thread=false Carta abierta al Presidente de la Nación @JMilei pic.twitter.com/1qCYeAhXtj — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 21, 2025

El diputado mileista Bertie Benegas Lynch dio otra pista que apunta contra los diputados que el jueves anunciaron la ruptura del bloque de LLA, luego de votar en contra de los vetos de Milei y a favor de la creación de la comisión investigadora del caso LIBRA.

“Gente que se sentó en el Congreso debido exclusivamente a la potencia electoral de Javier y para acompañar su proyecto liberal, traían otras intenciones. Constituyen entonces ahora un rejunte de traidores delirantes en un espacio nuevo y sin la menor vergüenza lo llaman COHERENCIA”.

Y agregó: “Votaron comisión de investigación del caso Libra, y otra para pedir informes al Ejecutivo sobre los audios de Diego Spagnuolo, sobre supuestas coimas que involucrarían a Karina Milei y Lule Menem con la compra de medicamentos en la Agencia de discapacidad, casualmente que se conocieron el día que Diputados de la oposición votaban para rechazar el veto de Milei y restituir la ley de Discapacidad”, apuntó Benegas Lynch en la red X.

De esta forma, los legisladores Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta fueron apuntados como los autores de la filtración de las supuestas “confesiones” de Spagnuolo.

El bloque violeta detecta una sospechosa motivación en el legislador D'Alesandro de San Luis, que el domingo del cierre de listas, denunció a Karina Milei y a Lule Menem por haberle intervenido el partido en la provincia y algunos en Casa Rosada hablan de su supuesta “venganza”.

Francos va a Diputados para su informe de Gestión y Milei lanza la campaña

El miércoles próximo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado a presentar su cuarto informe de Gestión, esta vez en Diputados, donde deberá responder al menos unas 1200 preguntas de todos los bloques.

Pero Francos quedará expuesto a los pedidos de explicaciones de la oposición sobre las nuevas denuncias de corrupción que mantienen en vilo al Gobierno, que se sumaron al ya conocido caso que toca judicialmente al presidente, el de la criptomoneda Libra.

Pero como cada derrota parlamentaria, Milei confirmó esta semana que ante los rechazos de sus vetos y decretos, va a “redoblar la apuesta” y promete judicializar el conflicto con la oposición en el Congreso.

En otra demostración de fuerza, el mismo jueves el Gobierno concretó el despido de unos 300 empleados del INTI y confirmó que seguirá adelante con el vaciamiento de funciones de Vialidad nacional y el INTA.

javier Milei anticipó la campaña electoral de LLA contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, pero se encendieron las alertas por el plan económico en medio de l visita del FMI.

Por su parte, el presidente el lunes lanza la campaña con los candidatos a diputados y senadores nacionales en el municipio bonaerense de Junín, a una semana de haberlo suspendido por lluvia, siguiendo la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, para polarizar con los candidatos de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, el distrito que por su volumen electoral, puede definir cualquier elección nacional.