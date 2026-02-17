ANSES y Milei activan auditorías en pensiones: cómo evitar la suspensión del pago
Con auditorías más estrictas y un nuevo régimen en marcha, el Certificado Único de Discapacidad se vuelve decisivo para seguir cobrando: los motivos de suspensión y cómo hacer el descargo a tiempo.
La actualización del sistema de control sobre las pensiones no contributivas puso en el centro de la escena al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y encendió las consultas de miles de titulares. Con la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y su reglamentación a través del Decreto 84/2026, se modificaron los mecanismos de fiscalización y se incorporaron nuevas instancias de revisión antes de suspender o cancelar un beneficio.