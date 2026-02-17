ANSES y Milei activan auditorías en pensiones: cómo evitar la suspensión del pago

notificación previa

derecho a defensa

evaluación individual del caso

Esto significa que no puede haber una baja automática sin instancia de revisión.

Motivos por los que pueden suspender una pensión

Entre las principales causas que pueden afectar el cobro se encuentran:

no presentarse a citaciones médicas o sociales

no entregar documentación requerida

tener datos personales desactualizados

incompatibilidades con otras prestaciones

cobro indebido del beneficio

También puede haber suspensión si:

la persona permanece más de tres meses fuera del país sin registrar ingresos

sin registrar ingresos no cobra la pensión durante ese período sin justificarlo

se produce el fallecimiento del titular

hay renuncia voluntaria

El CUD pasa a ser clave en el nuevo régimen

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la acreditación de la discapacidad.

No contar con el CUD vigente puede impedir demostrar la condición cuando corresponda, por lo que:

quienes no lo tengan deberán tramitarlo

quienes ya lo poseen deberán controlar su vencimiento

Además, sigue siendo obligatorio mantener actualizado el Certificado Médico Oficial (CMO).

Un nuevo sistema de pensiones por discapacidad

La Ley de Emergencia creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, que reemplazará de manera progresiva a las actuales.

El decreto reglamentario establece que:

la conversión será automática

se respetarán las condiciones con las que fue otorgado cada beneficio

se verificará el cumplimiento de los requisitos

Qué requisitos habrá que cumplir para seguir cobrando

Con el nuevo régimen, los titulares deberán:

tener CUD vigente

no cobrar otra prestación incompatible

aprobar la evaluación socioeconómica

acreditar residencia en el país

En caso de empleo formal, el beneficio será compatible si los ingresos no superan dos salarios mínimos.

Cómo evitar la suspensión de la pensión

Para reducir riesgos, se recomienda:

mantener actualizados los datos en Mi ANSES

revisar las notificaciones oficiales

renovar el CUD antes del vencimiento

presentarse a las auditorías

consultar el estado del trámite si está en proceso

Quienes accedieron al beneficio bajo normativas anteriores que no exigían el certificado no necesariamente lo perderán, ya que cada caso será evaluado de manera individual.