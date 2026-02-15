Javier Milei activa su agenda internacional con visitas a Estados Unidos y Chile

milei-viaje

"Es un hito histórico para nuestro país": el Gobierno presentó los detalles del acuerdo con Estados Unidos

El Gobierno presentó los principales lineamientos del acuerdo comercial alcanzado entre Argentina y Estados Unidos, que deberá ser ratificado por el Congreso de la Nación. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno encabezan una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde subrayaron el impacto del entendimiento en el vínculo bilateral y en el posicionamiento internacional del país.

También adelantaron que el compromiso deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación y que tratarán de que la normativa sea incluida en el período de sesiones extraordinarias abierto en febrero. De no llegar con su tratamiento, la iniciativa será una de las primeras en tratarse en las sesiones ordinarias.

Según detalló el jefe de Gabinete, el convenio incorpora compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense para distintas industrias y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos. En ese marco, afirmó que el entendimiento abre “un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas” y destacó que se trata de un universo de “más de 340 millones de personas”, lo que también se traducirá en “más y mejores productos para nuestros consumidores”.

Al enumerar los sectores alcanzados, mencionó la apertura ganadera recíproca y aseguró que Argentina “podría quintuplicar sus exportaciones de carne”, con impacto directo en provincias con fuerte perfil productivo como Buenos Aires. También indicó que Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias.

El jefe de Gabinete contrastó el acuerdo con decisiones adoptadas por gobiernos anteriores y recordó el rechazo al ALCA. “Vimos qué consecuencia tuvo esto para nuestro país: veinte años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que "Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio, y no el estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos al extremo".