Luis Majul criticó fuerte a Lali Espósito por su enfrentamiento con Milei y ella le respondió picante
El periodista Luis Majul cuestionó a la cantante por su presentación en Cosquín Rock 2026, repasó sus peleas con el Presidente y se burló de una posible candidatura por el peronismo. Pero Lali Espósito no tardó en contestarle desde sus redes.
17 feb 2026, 10:01
Por estas horas, el periodista y conductor Luis Majul apuntó sin filtro contra Lali Espósito, haciendo foco en su enfrentamiento con el presidente argentino, Javier Milei. Para ello, se basó en la presentación de la actriz y cantante el último fin de semana en el festival Cosquín Rock 2026.
Lo cierto es que la intérprete de Disciplina y Payaso, entre muchos hits, pasó por el escenario el sábado que fue el Día 1 del festival llevado a cabo en el Aeródormo de Santa María de Punilla, en Córdoba. Y a su ya clásico show, la ex Casi Ángeles le sumó una referencia rockera al interpretar un cover de Los viejos vinagres, canción icónica de Sumo.
Claro que en Fanático, la canción hace referencia a sus muchos cruces con el primer mandatario, una vez más Lali imitó a Milei en clave de parodia. A ello, la cantante le sumó un look que no pasó desapercibido: un vestido blanco con impresiones negras de titulares de noticias, donde ella es el blanco de las críticas presidenciales como "Lali depósito", Ladri Depósito"; así como también los mensajes de X que publicó allá por agosto de 2023, "Qué peligroso, qué triste", que marcó el comienzo de su feroz pelea con el libertario.
Con este telón de fondo, Majul le dedicó algunos minutos en su ciclo La Cornisa, donde de movida criticó su outfit. "Debo decir, yo sé que no le importa a nadie, que no fue de mi agrado", disparó para luego meterse de lleno contra su presentación en Cosquín Rock y enfocarse en en el cover de Sumo.
Y tras entonar el estribillo del icónico tema, se jactó: "La canto yo porque probablemente esté un poquito más afinado que Lali". Pero eso no fue todo, porque fue allí cuando analizó el duro enfrentamiento de Lali con Milei.
"Cuando la crítica de Milei se puso recontra picante, un integrante del equipo de Lali me dijo 'Luis, te tengo que contar que Lali está asustada, un poco avergonzada, no sabe a qué se enfrenta... Estaría bien que alguien le diga al presidente que baje un poco porque hay mucha desproporción'. Eso me lo transmitieron a mí. Yo no llegué a transmitírselo al presidente, además no soy quién... Pero me parecía que en ese momento el hecho de que Milei la atacara fuertemente la estaba abrumando. Bueno, ahora parece que no", deslizó punzante.
Así, de inmediato reflexionó picante en tono analítico: "Ahora parece que Lali Espósito y el equipo de Lali Espósito está utilizando a Milei para vender más discos, para conseguir más reproducciones en Spotify...". Y sobre una posible participación de Espósito en política, Luis Majul nuevamente intentó descalificarla al disparar: "Ahora, pará, si el peronismo está pensando en Lali como una candidata, quiere decir que están confundidos, desorientados, fragmentados... El peronismo está en un momento de desesperación".
Cuál fue la sutil respuesta de Lali Espósito a Luis Majul
Así las cosas, no pasaron más que un par de horas para que llegase a los oídos de Lali Espósito la abierta crítica de Luis Majul hacia ella desde su programa de La Nación +.
Y si no ha tenido inconveniente alguno en responderle picante al Presidente argentino las letales apreciaciones hacia su persona, claramente era casi una obviedad que saldría a responderle al periodista y conductor televisivo.
De esta manera, fiel a su estilo sutil y provocador, Lali Espósito compartió una Instagram Storie en la que puede leerse justamente parte de la estrofa de la canción Los viejos vinagres, de Sumo, que cantó ella en Cosquín Rock y que el periodista le objetó por su supuesta utilización para atacar a Javier Milei.
Así, Lali Espósito no hizo más que invitar a sus más de 12 millones de seguidores de Instagram a escuchar en la plataforma musical Spotify la polémica canción: "Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alredor".