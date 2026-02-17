Luis Majul criticó fuerte a Lali Espósito por su enfrentamiento con Milei y ella le respondió picante

Y tras entonar el estribillo del icónico tema, se jactó: "La canto yo porque probablemente esté un poquito más afinado que Lali". Pero eso no fue todo, porque fue allí cuando analizó el duro enfrentamiento de Lali con Milei.

"Cuando la crítica de Milei se puso recontra picante, un integrante del equipo de Lali me dijo 'Luis, te tengo que contar que Lali está asustada, un poco avergonzada, no sabe a qué se enfrenta... Estaría bien que alguien le diga al presidente que baje un poco porque hay mucha desproporción'. Eso me lo transmitieron a mí. Yo no llegué a transmitírselo al presidente, además no soy quién... Pero me parecía que en ese momento el hecho de que Milei la atacara fuertemente la estaba abrumando. Bueno, ahora parece que no", deslizó punzante.

Así, de inmediato reflexionó picante en tono analítico: "Ahora parece que Lali Espósito y el equipo de Lali Espósito está utilizando a Milei para vender más discos, para conseguir más reproducciones en Spotify...". Y sobre una posible participación de Espósito en política, Luis Majul nuevamente intentó descalificarla al disparar: "Ahora, pará, si el peronismo está pensando en Lali como una candidata, quiere decir que están confundidos, desorientados, fragmentados... El peronismo está en un momento de desesperación".

Embed

Cuál fue la sutil respuesta de Lali Espósito a Luis Majul

Así las cosas, no pasaron más que un par de horas para que llegase a los oídos de Lali Espósito la abierta crítica de Luis Majul hacia ella desde su programa de La Nación +.

Y si no ha tenido inconveniente alguno en responderle picante al Presidente argentino las letales apreciaciones hacia su persona, claramente era casi una obviedad que saldría a responderle al periodista y conductor televisivo.

La respuesta de Lali Espósito a Luis Majul

De esta manera, fiel a su estilo sutil y provocador, Lali Espósito compartió una Instagram Storie en la que puede leerse justamente parte de la estrofa de la canción Los viejos vinagres, de Sumo, que cantó ella en Cosquín Rock y que el periodista le objetó por su supuesta utilización para atacar a Javier Milei.

Así, Lali Espósito no hizo más que invitar a sus más de 12 millones de seguidores de Instagram a escuchar en la plataforma musical Spotify la polémica canción: "Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alredor".