A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Fin de dudas

Nico Occhiato rompió el silencio y reveló el detrás de escena de la polémica final de La Voz Argentina 2025

Nico Occhiato reveló detalles del abrupto cierre de La Voz Argentina 2025, que consagró a Nicolás Behringer como campeón de la edición, pero que generó polémica en redes sociales.

14 oct 2025, 18:20
Nico Occhiato rompió el silencio y reveló el detrás de escena de la polémica final de La Voz Argentina
Nico Occhiato rompió el silencio y reveló el detrás de escena de la polémica final de La Voz Argentina

Nico Occhiato rompió el silencio y reveló el detrás de escena de la polémica final de La Voz Argentina

Después de varios meses al aire, La Voz Argentina 2025 (Telefe) concluyó su temporada liderando su franja horaria y logrando cautivar a la audiencia en cada programa. El certamen, que combinó talento, emoción y sorpresas, mantuvo al público atento semana tras semana, consolidándose como uno de los shows más vistos del año.

El gran ganador de esta edición fue Nicolás Behringer, un talentoso artista callejero que, en numerosas ocasiones, fue visto interpretando su música en los subtes de Capital Federal. Su historia de esfuerzo y dedicación conquistó tanto a los coaches como al público que fue quien lo proclamó campeón.

Sin embargo, desde el público en redes sociales se percibió cierta reprobación hacia el programa, no por el ganador, sino porque al estar grabada la definición le restaba emoción. Esto se notó cuando Nico Occhiato sacó el sobre que daba a su tocayo como campeón y este celebró de manera contenida.

Sumado a eso, las posiciones de Alan Lez, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez no se dieron en el momento sino que horas después a través de la cuenta oficial de La Voz Argentina en Instagram.

Un día después, mientras en los medios se replicaba esa inconformidad por un concurso que llegó a alcanzar picos de 20 puntos en sus primeras semanas, Occhiato, nativo digital y acostumbrado a recibir información por todos los canales, sintió la necesidad de explicar en su programa de Luzu por qué se produjo un cierre tan abrupto y poco sentido.

“Nunca es así la final de La Voz, pero ¿qué pasó? El canal tenía la necesidad de que el programa dure un mes más, entonces las agendas de todos los jurados no estaban para que ayer pudiéramos estar en vivo. No había nadie. De hecho, nosotros mismos… yo estaba con la fecha en Tucumán”, precisó con lujo de detalle.

En esa misma línea, remaró que el programa tendría que haber terminado hace un mes: “La final tendría que haber sido hace un mes, entonces sucedió eso. Lo cuento así para que se entienda el porqué de tan poca emoción para un laburo que se hizo muy groso. Para que ese programa salga al aire hay una producción de la c*ncha de la lora”.

Finalmente, Occhiato defendió el trabajo del equipo y destacó el éxito del ciclo: “Fue un programón y un éxito de punta a punta. Cuando dicen ‘qué poca emoción que hubo’… y sí, pasa que se grabó cuatro veces la final”.

Embed

Las críticas a la final de La Voz Argentina

Las redes sociales, y principalmente en X, estallaron de bronca y sorpresa por cómo se desarrolló la final de La Voz Argentina 2025, que tuvo como merecido ganador a Nicolás Behringer, pero que el festejo no fue propio del trabajo y esfuerzo durante tantos meses.

"Una final grabada y sin emoción. Sin dudas, la peor edición de La Voz Argentina", mencionó un usuario. Otro, por su parte manifestó su malestar con Telefe: "Tristisimo final de La Voz Argentina. Programa grabado. Cero emoción. El ganador casi no dijo nada. Terminaron el programa apurados para que empiece otro. Un desastre por donde lo mires".

"Realmente siento que perdí tiempo de mi vida viendo toda La Voz Argentina. No puedo creer esta final, ni siquiera dijeron quienes quedaron en los otros puestos. La final era de Alan", expresaron también en la ex red social del pajarito.

Otra persona, contó una experiencia personal y la crítica no faltó: "Voy a dar like a todo lo que sea criticando el final grabado de La Voz Argentina porque es la primera vez en mi vida que sigo un programa de TV tan de cerca y no me merecía esto.

"¿Alguien de esta bonita red me podría decir quién salió 2º, 3º y 4º de La Voz Argentina? No sé, pero algo extraño sucedió porque no era en vivo, ¿no?", dijo otro algo desorientado sobre las posiciones de los concursantes.

nicolas ganador la voz argentina

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nico Occhiato La Voz Argentina

Lo más visto