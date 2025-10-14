Nico Occhiato rompió el silencio y reveló el detrás de escena de la polémica final de La Voz Argentina 2025

Un día después, mientras en los medios se replicaba esa inconformidad por un concurso que llegó a alcanzar picos de 20 puntos en sus primeras semanas, Occhiato, nativo digital y acostumbrado a recibir información por todos los canales, sintió la necesidad de explicar en su programa de Luzu por qué se produjo un cierre tan abrupto y poco sentido.

“Nunca es así la final de La Voz, pero ¿qué pasó? El canal tenía la necesidad de que el programa dure un mes más, entonces las agendas de todos los jurados no estaban para que ayer pudiéramos estar en vivo. No había nadie. De hecho, nosotros mismos… yo estaba con la fecha en Tucumán”, precisó con lujo de detalle.

En esa misma línea, remaró que el programa tendría que haber terminado hace un mes: “La final tendría que haber sido hace un mes, entonces sucedió eso. Lo cuento así para que se entienda el porqué de tan poca emoción para un laburo que se hizo muy groso. Para que ese programa salga al aire hay una producción de la c*ncha de la lora”.

Finalmente, Occhiato defendió el trabajo del equipo y destacó el éxito del ciclo: “Fue un programón y un éxito de punta a punta. Cuando dicen ‘qué poca emoción que hubo’… y sí, pasa que se grabó cuatro veces la final”.

Embed

Las críticas a la final de La Voz Argentina

Las redes sociales, y principalmente en X, estallaron de bronca y sorpresa por cómo se desarrolló la final de La Voz Argentina 2025, que tuvo como merecido ganador a Nicolás Behringer, pero que el festejo no fue propio del trabajo y esfuerzo durante tantos meses.

"Una final grabada y sin emoción. Sin dudas, la peor edición de La Voz Argentina", mencionó un usuario. Otro, por su parte manifestó su malestar con Telefe: "Tristisimo final de La Voz Argentina. Programa grabado. Cero emoción. El ganador casi no dijo nada. Terminaron el programa apurados para que empiece otro. Un desastre por donde lo mires".

"Realmente siento que perdí tiempo de mi vida viendo toda La Voz Argentina. No puedo creer esta final, ni siquiera dijeron quienes quedaron en los otros puestos. La final era de Alan", expresaron también en la ex red social del pajarito.

Otra persona, contó una experiencia personal y la crítica no faltó: "Voy a dar like a todo lo que sea criticando el final grabado de La Voz Argentina porque es la primera vez en mi vida que sigo un programa de TV tan de cerca y no me merecía esto.

"¿Alguien de esta bonita red me podría decir quién salió 2º, 3º y 4º de La Voz Argentina? No sé, pero algo extraño sucedió porque no era en vivo, ¿no?", dijo otro algo desorientado sobre las posiciones de los concursantes.