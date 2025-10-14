Tras su internación, Thiago Medina volvió a trabajar y sorprendió con su próximo paso profesional

Sin embargo, la iniciativa generó opiniones divididas. Algunos usuarios cuestionaron el hecho de que Thiago haya retomado sus actividades en redes tan pronto después de salir del hospital: “Se pusieron a hacer chivos apenas revivió”, “La de armar un CV no la saben... la de promocionar sorteos truchos sí”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

A pesar de las críticas, también hubo quienes salieron en defensa de la pareja: “Está bien, tienen dos hijas”, “Déjenlos en paz”, “Thiago necesita plata para pagar la facultad”, “Viven de eso, así que está perfecto”.

thiago medina

¿Qué fuerza espiritual ayudó en la sorprendente recuperación de Thiago Medina?

Thiago Medina permaneció internado durante casi un mes en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Fue trasladado allí de urgencia el 12 de septiembre, luego de protagonizar un violento accidente en moto al impactar contra un automóvil.

Desde ese momento, el exconcursante de Gran Hermano atravesó varias semanas en terapia intensiva, con un cuadro reservado. Posteriormente, fue derivado a cuidados intermedios y, finalmente, el jueves 9 de octubre recibió el alta médica tras haber estado hospitalizado durante 28 días.

Mientras se mantenía la incertidumbre sobre su evolución y el temor por su vida iba en aumento, los familiares del joven oriundo de La Matanza utilizaron las redes sociales para solicitar cadenas de oración, acompañando cada parte médico con pedidos de fe y esperanza por su recuperación.

La evolución de Thiago fue positiva, aunque atravesó etapas muy delicadas. Su recuperación fue posible gracias al trabajo conjunto de los equipos médicos especializados en terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería, que lo acompañaron en todo momento.

En medio de ese proceso, marcado por la fe y el esfuerzo incansable de los profesionales de la salud, se conoció el componente espiritual que, según su entorno, fue clave en el milagro que permitió que Thiago Medina salvara su vida.

“Mi hermano está vivo gracias a los médicos, gracias a la fe y gracias a la Virgen”, expresó Camila Deniz, conocida como Camilota, hermana de Thiago, remarcando el valor que tuvo el rezo colectivo en la recuperación tras el accidente.

La doctora Cecilia Banchero, experta en metafísica, aseguró que la dimensión espiritual fue determinante en la sanación del padre de las gemelas Laia y Aimé.

De acuerdo con Banchero, la vibración sanadora de la Virgen y la fuerza energética de quienes elevaron plegarias por Thiago fueron elementos esenciales en su mejoría. También subrayó el rol del escapulario de la Virgen del Carmen como símbolo de protección y herramienta espiritual en momentos de crisis de salud.

Además, la especialista resaltó la presencia del Arcángel Miguel como guardián en situaciones de peligro extremo, y compartió un mantra que, según la metafísica, actúa como escudo ante amenazas: “Arcángel Miguel, te necesito aquí y ahora”.