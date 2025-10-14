Wanda Nara reveló la estricta condición de Mauro Icardi para recuperar sus carteras: "Él quiere que yo..."

Finalmente, Wanda Nara descartó que vaya a instalarse nuevamente en Turquía como pretende Icardi y apuntó directamente contra la China Suárez: "No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual y no tengan a su mamá, menos".

Embed

¿Por qué Wanda Nara bloqueó a Yanina Latorre?

Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, Yanina Latorre habló sin filtros sobre cómo quedó su vínculo con Wanda Nara tras años de cruces mediáticos. La panelista fue una de las voces más activas durante el escándalo que involucró a Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez, y sus opiniones públicas marcaron directamente la relación con la empresaria. Aunque muchas de sus revelaciones generaron conflictos, especialmente con la actriz, su ida y vuelta con Nara siempre estuvo bajo la lupa del espectáculo.

Según contó, el vínculo atraviesa altibajos constantes. Yanina reveló que la mediática la bloqueó en redes sociales, aunque eso no impide que se crucen con cordialidad en eventos públicos. Durante la charla, la presentaron como “la lengua más filosa de la televisión” y le preguntaron directamente en qué términos está hoy con la conductora. Allí fue tajante al describir cómo interpreta las actitudes de la empresaria: "Tengo épocas con Wanda, ahora me tiene bloqueada en las redes pero me saluda bien. Cuando no la defendes se ataca, necesita que hables bien de ella. No entiende que me cae bien, creo que es una buena persona, pero hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, y eso no lo entiende. Ella quiere que le chupen las medias, y conmigo que no cuente".

A lo largo de la entrevista, la panelista explicó qué es lo que más incomoda a la conductora cuando se habla de su vida privada. Puso como ejemplo el vínculo de Wanda con Martín Migueles y señaló que su postura crítica molesta cuando no coincide con lo que la mediática espera: "Ella se enoja cuando no estoy de acuerdo con lo que hace, quiere que critique a la China y a Icardi, pero si está con este novio turbio Migueles yo lo digo. Ella quiere que defienda todo lo que hace y ataque todo lo que hace Icardi, y hay cosas que hace él que me parecen bien y otras que me parecen mal".

También contó que recientemente se cruzaron en los premios Martín Fierro y, pese al bloqueo virtual, intercambiaron saludos y bromas. Según Yanina, el comportamiento estratégico de la empresaria no es casual: "Es muy viva, no es de esas famosas que tienen un odio. Yo laburo de hablar del otro y Wanda como mediática te da data y rating, es viva, sabe cuándo pelear y cuando no. Y cuando te da data pretende que comas de su mano. Hay días que me aburre".

De esta forma, dejó claro que su relación con Nara está marcada por momentos de cercanía y distancia, atravesada por los intereses mediáticos de ambas. Reconoció que la considera inteligente y funcional al espectáculo, pero remarcó que el conflicto aparece cuando no recibe una defensa incondicional de su parte.