Minutos después de la jura de Silvina Batakis, renunció el funcionario que diseñó la segmentación de tarifas

De esta manera, era uno de los mayores respaldos de Guzmán en Energía, donde el kirchnerismo tiene una fuerte presencia. Incluso la cuestión de la segmentación fue uno de los debates más arduos entre los diferentes sectores del Frente de Todos.

Con el diseño hecho y los datos que contiene el formulario para la inscripción de los usuarios ya presentados la semana pasada, las riendas del proyecto quedan vacantes y será la nueva ministra quien deberá decidir en las próximas horas el destino de la segmentación.

El ENRE autorizó los aumentos en las tarifas de luz: como quedan los precios Renunció el subsecretario que diseñó la segmentación de tarifas

En cambio, el área energética que dirige el secretario Darío Martínez y los funcionarios que responden al ala kirchnerista se mantienen y continuará sin cambios.

La renuncia de López Osornio se suma a la de los principales colaboradores del exministro y también de los secretarios de Política Económica, Fernando Morra, de Finanzas, Rafael Brigo, de Hacienda, Raúl Rigo, el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, y de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete.

La segmentación de las tarifas de los servicios de luz y gas

La segmentación comenzará a regir de manera retroactiva desde el 1° de junio y constará de tres segmentos.

1) Mayores ingresos: aplicación del precio total del costo de la energía (sin subsidio del Estado) para aquellos usuarios residenciales que se encuentran en condiciones económicas de afrontar ese costo.

"Los usuarios pagarán el costo pleno de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red contenido en la factura, según corresponda. Este proceso se realizara en forma gradual y en tercios bimestrales", dice el texto publicado en el Boletín Oficial.

2) Menores ingresos: para los usuarios residenciales beneficiarios de la Tarifa Social, el porcentaje de aumento en la factura, no podrá superar el 40% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) del año anterior para todo el 2022. Los incrementos en este segmento para todo 2022 no deben superar el 21,4%.

C) Ingresos medios: para el resto de los usuarios residenciales, el porcentaje de aumento en la factura, no podrá superar el 80% del CVS del año anterior para todo el 2022. De esta forma, para todo 2022 las tarifas no deben incrementarse en más de un 42,7%.