"La muerte de las empresas": el editorial de Jonatan Viale

El editorial de Jonatan Viale en A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó el futuro económico de las compañías nacionales y evaluó las razones de la crisis que transitan al señalar que estamos frente a "La muerte de las empresas".

"Cierra Latam en Argentina y 1.700 personas pueden quedar en la calle. El primer razonamiento lógico: si un gigante aerocomercial no aguanta más, ¿qué le pasa a una pequeña empresa que no funciona desde hace 100 días? El holding general entró en convocatorio de acreedores a nivel global, las aerolíneas están destrozadas en el mundo entero por la pandemia, pero en Argentina directamente decidieron tirar la toalla y abandonar".

"La pregunta es: ¿cuánto falta para que algún personaje de estos lindos que tenemos pida expropiar los aviones de la empresa? Habrá que entender, entonces, que el problema de fondo trasciende Vicentin y Latam; y tampoco se reduce a que el Gobierno haya recuperado la palabra 'expropiación'. En Argentina ser competitivo es una misión imposible hace muchos años".

"¿Cómo está ubicada Argentina en el ranking mundial de competitividad? Penúltimo, solamente arriba de Venezuela. ¿Qué significa ser competitivos? Que los empresarios ganen plata; los trabajadores ganen buenos sueldos; que la moneda sea reserva de valor; que haya incentivos para invertir; que el Estado no le arranque la cabeza con impuestos; que no haya riesgo de estatizaciones o expropiaciones; que el Gobierno te trate bien y no te vea como enemigo; que no te suban los costos de los servicios un 2.000% en 4 años, que no te gana espionaje ilegal, que no te tiren carpetazos por cadena nacional; y que no haya coimas para recibir contratos".

"¿Qué significa la desaparición de Latam en Argentina? Menos competencia y opciones para viajar, y pasajes más caros. Es cierto que el mercado aerocomercial está fundido en todo el mundo, sin embargo en Argentina las empresas no van a convocatoria de acreedores, sino deciden irse. Tal vez haya llegado el momento de reflexionar y preguntarnos que estamos haciendo mal nosotros como país para que no inviertan o para que se vayan. El tema no es Latam o Vicentin, es mucho más profundo, son espejos de la sociedad y el Estado que tenemos".

"Un bar de Plaza Serrano 100 días sin funcionar, no aguantó más y decidió cerrar. ¿Cuánto tiene que pagar el dueño del bar para cerrar? 4 millones de pesos. ¿Te das cuenta que no se trata de Latam, Vicentin o Techint? Argentina, ya antes de la pandemia, era un país inviable para ganar plata y generar puestos de trabajo. Imaginate ahora".