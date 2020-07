"Muertos en vida": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó la decisión detrás de la nueva etapa de la cuarentena en el AMBA. La salud, junto con la economía y el desgaste social sobre la mesa para la apertura gradual de las actividades.

"Desde mañana, sábado 18 de julio y hasta el domingo 2 de agosto, seguirá rigiendo el aislamiento social obligatorio con algunas aperturas. De manera que en ese momento habremos llegado a 135 días o, si te gusta más, 19 semanas de confinamiento en el AMBA"

"¿Por qué te digo que es el peor momento para el conurbano? Ayer en Argentina hubo 3.624 casos de covid, de los cuales 2.545 se dieron en territorio bonaerense. O sea que 7 de cada 10 nuevos contagios, están ocurriendo en el conurbano. ¿Se acuerdan cuando el ministro de Salud, Daniel Gollán, marcaba en su cuenta de Twitter el mapa de la Ciudad de Buenos Aires con una mancha roja diciendo que 'irradiaba' el virus? En ese momento dijimos: 'no hagan eso', 'mesura', 'no escupan para arriba'. Finalmente, sucedió lo obvio... Provincia de Buenos Aires: el 1º de julio tenía 1.722 casos; 8 de julio: 2.222 casos; 16 de julio: 2.545 casos. En tanto, Ciudad de Buenos Aires: 1º de julio con 841 casos; 8 de julio: 1.117 casos; 16 de julio: 854 casos. Conclusión: el conurbano todavía no encuentra su pico de contagios. La Ciudad, hasta ahora, se mantiene estable".

"Por más que no lo digan. La cuarentena se abre por una necesidad política, económica y social. Hay un desgaste político lógico después de 120 días de tener encerrada a la gente. Pero sobre todo hay una toma de conciencia de que la situación económica se vuelve insostenible. Hay mucha gente que está muerta en vida."

"En este sentido es una pena que sigamos sin escuchar un plan de salida para los argentinos. Está claro que no alcanza con una ife de $ 10.000. Y también está claro que no alcanza con una moratoria fiscal. La única manera de salir adelante será generar millones de puestos de trabajo. Poner a las millones de personas que hoy dependen del estado a través de un plan social, a través de una IFE, a través de una AUH, a trabajar".