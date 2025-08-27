Las lágrimas de Pamela David ante el fuerte relato de Hugo Lescano, diagnosticado con ELA: "Sentimiento"

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que destruye las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, afectando el control de los músculos voluntarios y llevando eventualmente a la parálisis y la muerte por insuficiencia respiratoria.

La batalla diaria de Hugo Lescano y superación contra el ELA

Siguien con su historia y la batalla día a día contra el ELA, Hugo Lescano explicó: "Todos pasamos por un proceso de duelo, después te enojas, y luego se me vino a la mente una lista de cinco personas que le tenían que haber pasado (dijo entre risas). No lo merece nadie esto".

"No sé cuánto me queda por vivir, nadie me puede arruinar lo que me queda", aseguró con coraje. Y amplió sobre su fuerza para vencer el duro diagnóstico: "O sea. Yo digo puede que me pase el peor escenario y dije: si hay gente que está pasando por ahí, yo tengo que poder. No es que no podemos, podemos diferente en todo caso".

Y luego contó cómo comenzó a evidenciar los primeros síntomas: "Estaba dando una conferencia en Washington y me patinó una letra. Me di cuenta yo solo en septiembre del año pasado, viendo mis videos cerraba mucho la boca para hablar. Ahora estoy con ejercicios y vocalizando".

"Después de los estudios, que no me dieron el informe, yo salí y le dije a mi esposa: esto es ELA. Ya venía con el habla un poco más lenta", comentó.

"Me hice un estudio genético que es recomendable. LA ELA le toca a 20 personas cada millón pero hay varias mutaciones porque para varias de ellas ya existe una medicación específica. Lo que se puede hacer ahora es realentizar", explicó el invitado.