Qué condena recibió el cantante Nico Mattioli por atropellar y matar a una ciclista

Mattioli regresaba de realizar presentaciones en Rosario a bordo de su camioneta Ford Ranger. Al circular por la avenida Richieri, entre las calles Libertad y Alsina, embistió desde atrás a Decurges, quien se trasladaba en el mismo sentido (oeste-este) por la margen derecha de la calzada.

Testigos presenciales confirmaron que la mujer circulaba de forma correcta, en línea recta y cerca de la cuneta. Producto del violento impacto, la víctima salió despedida hacia la derecha y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le provocó la muerte instantes después.

Uno de los puntos clave del proceso fueron las pericias técnicas y químicas. Los análisis toxicológicos determinaron que Mattioli no tenía alcohol ni estupefacientes en sangre al momento del accidente. Asimismo, se estableció que circulaba a 53,31 km/h, una velocidad inferior a la máxima permitida de 60 km/h en esa avenida.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que hubo una clara negligencia. "El condenado condujo sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista", remarcó la fiscal Marcolín. El informe accidentológico fue determinante: no hubo maniobras de evasión ni intentos de frenada, y se constató que no existía ningún obstáculo visual que le impidiera divisar a la mujer antes del choque. "Por cualquiera de los motivos que sea, él no la vio y debió verla. Esa es la imprudencia", sentenció la funcionaria.

Reglas de conducta y prohibiciones que deberá afrontar Nico Mattioli

Además de la pena de prisión condicional y la inhabilitación para manejar (carnet que el músico ya había entregado voluntariamente al ser imputado en diciembre de 2024), la Justicia le impuso estrictas reglas de conducta.

Entre ellas, se destaca la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de los hijos de la mujer fallecida y del padre de estos. El incumplimiento de cualquiera de estas normas o la comisión de un nuevo delito podrían revocar la condicionalidad de su pena, obligándolo a cumplirla de manera efectiva en prisión.