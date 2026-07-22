Con Karina Milei a la cabeza, el Gobierno acordó con Pullaro el traspaso de una importante ruta nacional

Durante la firma estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados nacionales por Santa Fe: Romina Diez, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Gisella Scaglia, José Núñez y Pablo Farías.

Por la provincia participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el presidente y el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Javier Cervio, respectivamente; y el intendente de Roldán, Daniel Escalante.

Olivares confirmó, en declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, que la provincia se hará cargo de la repavimentación y refacción de pozos de la ruta con una inversión provincial que rondará, en principo, unos 5000 millones de pesos.

Varios funcionarios de Santa Fe destacaron en declaraciones a A24.com, que "con la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete nacional, cambio mucho la relación" con la gestión nacional de Milei. "Parece que el Gobierno entendió que necesitaba dominar al Estado, administrarlo y volverlo eficiente, no destrozarlo", afirmó una alta fuente santafesina.

Cerca de Pullaro se refirieron a lo que ocurría con los anteriores jefes de Gabinete, Manuel Adorni o Guillermo Francos, "nos recibían para escuchar los reclamos, pero debajo de ellos no había nadie para resolver los problemas de gestión". "Hoy tenemos a Gustavo Coria que nos atiende y resuelve todos los días", diferenciaron los funcionarios de Pullaro, en referencia al nuevo vicejefe de Gabinete de Santilli.

Desde Santa Fe señalaron que a pesar de que el traspaso lo venían pidiendo desde el año 2024 "faltaba una decisión política para destrabar el acuerdo". Además, destacaron que el traspaso se destrabó gracias a gestiones del presidente de Diputados, Martín Menem, de Santilli, de la diputada del PRO, Gisela Scaglia, y por la presión que ejerció la bolsa de Comercio de Rosario al ministro Luis Caputo.

El acuerdo se enmarca en las negociaciones que desde el 2024 vienen llevando a cabo los gobiernos nacional y las provincias aliadas en el marco del Regimen de Transferencias Reciprocas de Deudas entre la Nación y las provincias, que incluye la cancelación de deudas a cambio del traspaso de bienes nacionales y de obras, además de garantías de financiamiento a las provincias que lo necesiten.

Las negociaciones por la Reforma Electoral y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la reunión con Pullaro. (Foto: Presidencia).

La ex vicegobernadora de Santa Fe y actual diputada del PRO, Gisela Scaglia aclaró que en la reunión "no se habló de los proyectos de reforma política ni de propiedad privada". Sin embargo, continúan las negociaciones que impulsa el gobierno nacional con los gobernadores para conseguir consenso para las reformas económicas y electoral, que incluye la eliminación de las PASO para el año 2027.

Scaglia confirmó que avanzan las negociaciones con Martín Menem y con Diego Santilli sobre esos temas.

La diputada que responde al PRO y al gobernador radical de Santa Fe, confirmó que desde ese espacio "no están de acuerdo con la derogación de las PASO", aunque apoyan el resto de la reforma política, como el capitulo de Ficha Limpia.

En línea con los planteos de los bloques de nacionales del PRO y de la UCR, la diputada santafesina adelantó que la postura del gobierno de Pullaro es reclamar al Gobierno que "no se deroguen las PASO como mecanismo electoral", y propuso que si se cae la reforma política por falta de consenso, que "el gobierno mande otros dos proyectos por separado: uno para suspender las PASO por un año, y otro por separado, de Ficha Limpia".

Por su parte, el ministro de Economía de Santa Fe expresó el apoyo de esa provincia a los proyectos del gobierno vinculados a la baja de impuestos y atraer inversiones, entre los que mencionó al RIGI, el SuperRIGI y el MiniRIGI, de reforma del Banco Central.

Sin embargo, reclamó cambios al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para que "el Senado ponga más límites" a la venta de tierras a extranjeros y así "protejer los recursos naturales básicos y las áreas de fronteras".

Cerca de Pullaro admiteron que "el proyecto así como está no sale", aunque destacaron que tiene algunas cosas positivas como "los cambios en la ley de manejo del fuego y la de expropiaciones".

Tampoco ve factible la pretención de crear un regimen propio para darle a cada provincia la potestad de decidir sobre el territorio federal y los recursos naturales que las incluye, sobre todo por la necesidad de evitar que los mismos pasen a manos privadas o incluso, del narcotráfico.

Los funcionarios de Santa Fe coincidieron en el reclamo de que "el Senado apruebe cambios al proyecto" enviado por el Gobierno nacional.

Se espera que la jefa del bloque de senadores oficialista, Patricia Bullrich,convoque a una reunión este jueves con funcionarios del ministerio de Desregulación y la Secretaría de Legal y Técnica para consensuar los cambios al texto del dictamen que pasó a un cuarto intermedio en la sesión del pasado 16 de julio, por la falta de apoyo. Ahora se espera que se vuelva a tratar en la sesión del 6 de agosto.

Pullaro descarta una alianza con Milei para 2027 pero coincide con un "enemigo en común"

Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo y Pullaro firmaron el acuerdo entre Nación y Santa Fe. (Foto: Presidencia).

Para las elecciones de 2027 tanto Pullaro como otros gobernadores del dialoguistas del interior evitaron postularse a la presidencia para competir contra Javier Milei. Según fuentes cercanas al gobernador quieren evitar dividir al electorado y un eventual triunfo del peronismo, al que consideran "el enemigo en común".

Sin embargo, cerca de Pullaro no imaginan una alianza electoral con LLA de cara a las elecciones de 2027 porque el espacio que podría llevar al actual mandatario a la reelección, "Unidos para Cambiar Santa Fe", está conformada por muchos partidos, y no habría consenso para confluir en una lista junto a Milei. "Algunos son más afines y otros no", admiten en la administración santafesina.

En ese marco, cerca de Pullaro admitieron que no habrá alianza en las elecciones provinciales y LLA va a tener sus propias listas en la provincia.

En cambio, esperan que en Rosario los libertarios no presenten lista para evitar dividir al electorado de centroderecha y facilitarle el triunfo al peronismo. En la ciudad rosarina el progresismo tiene a Juan Monteverde en alianza con el peronismo con posibilidades de quedarse con la intendencia históricamente en manos del socialista Pablo Javkin,

Pullaro que, tras la reforma de la Constitución provincial está habilitado a postularse a la reelección en Santa Fe, convocará a las elecciones provinciales anticipadas de las nacionales. La Constitución de la provincia establece un plazo de entre 90 y 180 días después de la elección para el traspaso de mando del gobernador. Eso es entre junio y septiembre, mientras que las elecciones generales y a presidente son siempre en octubre.