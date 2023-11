Natalia De la Sota ratificó su apoyo a Sergio Massa en el balotaje: "Quiero un país de unidad nacional".

Embed

“Estoy muy feliz de estar acá en misiones acompañándolo a Sergio Massa que generosamente me invitó a ser parte de esta recorrida. Sabe que estoy en otra fuerza política, pero sabe que voy acompañar este proyecto de país y esta idea de país que él está planteando”, dijo De la Sota durante su visita a Misiones.

"No creo en la violencia, en la furia, ni en la destrucción, por eso vamos a acompañar a Sergio Massa", sostuvo De la Sota en el video difundido en redes sociales, al acompañar a Massa y el gobernador Oscar Herrera Ahuad en sus actividades de ayer.

Sergio Massa le agradeció su apoyo a Natalia De la Sota

Días atrás, en una entrevista con Télam, De la Sota había anunciado su respaldo a Massa para la segunda vuelta luego de que el candidato de Hacemos por Nuestro País y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, obtuviera 6,8% de los votos en las elecciones generales, justificó ese apoyo en que "no va poder gobernar nadie que no dialogue, por eso me parece importante".

La diputada nacional dijo que no se podía ser neutral porque la opción de Javier Milei representaba "un salto al vacío".

"Gracias por tu apoyo, Natalia de la Sota. Como me inculcó tu padre, voy a ser el Presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro. Córdoba es el corazón de la Argentina", escribió Massa en su cuenta de X.

El candidato acompañó esa publicación con el mensaje que compartió en sus redes la diputada, hija del dirigente peronista y tres veces gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, e integrante del bloque que responde en la Cámara de Diputados al mandatario cordobés Juan Schiaretti.