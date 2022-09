Néstor Grindetti cree que Mauricio Macri "está para una segunda vuelta" y sueña con ser gobernador

"Está para una segunda vuelta en términos de capacidad y experiencia. Está unos metros más adelante que el resto", manifestó, en el marco de una hipotética interna del ex mandatario con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Y agregó: "Hay que dejarlo tranquilo y que lo vaya madurando".

En otro tramo de la entrevista, Néstor Grindetti expuso sus intenciones de convertirse en el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023. "Estoy recorriendo el territorio para escuchar mucho a los que tienen que ver con el sector productivo y empleo", contó.

Conflicto por los neumáticos: Néstor Grindetti pidió al Estado que "accione"

Tras el fracaso de la extensa reunión paritaria entre trabajadores del neumático con las empresas del sector (Bridgestone, Fate y Pirelli), en el marco del conflicto por mejoras salariales y condiciones laborales, el intendente de Lanús dijo que "esto afecta al país" y le pidió al Estado que "accione".

"No se puede convalidar que no se deje trabajar a los trabajadores. No hablo de los gremialistas. Ahí tiene que accionar el Estado. El que quiera laburar que labure", indicó. Y sobre el mismo tema, reflexionó: "Entiendo que la gente tiene que reclamar, pero sin joder al otro".

"El Estado tiene que dirimir estas situaciones dentro de la ley", completó en su análisis sobre ese tema.

Néstor Grindetti, en "Animales Sueltos", también vio con buenos ojos que se lleve adelante una reforma laboral y que existan modificaciones en la edad jubilatoria.