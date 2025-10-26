En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Diputados
Recambio legislativo

Elecciones 2025: cuándo asumen los nuevos diputados y senadores electos en el Congreso

Los nuevos representantes asumirán en medio de un contexto económico y político marcado por reformas laborales, acuerdos fiscales y proyectos pendientes que requerirán consensos entre los distintos bloques.

Este domingo 26 de octubre, los argentinos acudieron a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025, en las que se renovó la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). La jornada marca un paso clave en el calendario electoral, que culminará con la asunción de los nuevos legisladores nacionales antes de fin de año.

Cómo seguir al instante el resultado electoral en todo el país. (Foto: Cámara Nacional Electoral)

Según el cronograma oficial de la Cámara Nacional Electoral, los legisladores electos asumirán sus cargos el próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, fecha en la que deberán jurar ante la Constitución Nacional y comenzar formalmente su mandato.

Ese día se hará efectiva la renovación del 50% de la Cámara de Diputados y del 33% del Senado de la Nación, dando paso a la nueva composición parlamentaria que definirá el escenario político para el bienio 2025-2027.

otro-aumento-de-sueldo-para-los-senadores-pasaran-a-cobrar-mas-de-95-millones-por-la-paritaria-del-congreso-foto-prensa-senado-QBS57CD6U5HEJBKTZGOG74UIYA.avif
Los nuevos representantes asumirán en medio de un contexto económico y político marcado por reformas.

Qué implica el recambio legislativo

La renovación del Congreso es una instancia clave para el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los nuevos representantes asumirán en medio de un contexto económico y político marcado por reformas laborales, acuerdos fiscales y proyectos pendientes que requerirán consensos entre los distintos bloques.

Además, el recambio del 10 de diciembre será determinante para definir la nueva conducción de la Cámara de Diputados y del Senado, junto con las autoridades de las comisiones más relevantes.

congreso.jpg
El Código Electoral Nacional.

Cronograma del traspaso de autoridades

El Código Electoral Nacional, bajo la Ley 19.945, definió los plazos para las designaciones de autoridades, además de las asunciones.

  • 10 de diciembre, a las 10: jura de los diputados y senadores electos.
  • 12:00: elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados.
  • 13:00: sesión especial del Senado para ratificar a su presidenta provisional y secretarios.
  • 14:00: firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos.
  • 1 de marzo de 2026: apertura de sesiones ordinarias con la nueva conformación.

Un punto a tener en cuenta del calendario electoral es que la CNE permite que, en caso de empates o impugnaciones de los cargos, se entreguen diplomas condicionales para que el Congreso de la Nación pueda resolver en Comisión de Poderes mientras no queden asientos vacantes.

