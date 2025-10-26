Elecciones 2025: cuándo asumen los nuevos diputados y senadores electos en el Congreso

Además, el recambio del 10 de diciembre será determinante para definir la nueva conducción de la Cámara de Diputados y del Senado, junto con las autoridades de las comisiones más relevantes.

congreso.jpg El Código Electoral Nacional.

Cronograma del traspaso de autoridades

El Código Electoral Nacional, bajo la Ley 19.945, definió los plazos para las designaciones de autoridades, además de las asunciones.

10 de diciembre, a las 10 : jura de los diputados y senadores electos.

: jura de los diputados y senadores electos. 12:00 : elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados.

: elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados. 13:00 : sesión especial del Senado para ratificar a su presidenta provisional y secretarios.

: sesión especial del Senado para ratificar a su presidenta provisional y secretarios. 14:00 : firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos.

: firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos. 1 de marzo de 2026: apertura de sesiones ordinarias con la nueva conformación.

Un punto a tener en cuenta del calendario electoral es que la CNE permite que, en caso de empates o impugnaciones de los cargos, se entreguen diplomas condicionales para que el Congreso de la Nación pueda resolver en Comisión de Poderes mientras no queden asientos vacantes.