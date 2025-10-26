A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
resultado final

Cómo le fue a Virginia Gallardo en las elecciones legislativas y qué pasará con su futuro

La actriz y vedette Virginia Gallardo estaba como candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. Enterate cómo le fue.

26 oct 2025, 22:19
Cómo le fue a Virginia Gallardo en las elecciones legislativas y qué pasará con su futuro
Cómo le fue a Virginia Gallardo en las elecciones legislativas y qué pasará con su futuro

Cómo le fue a Virginia Gallardo en las elecciones legislativas y qué pasará con su futuro

En el mes de agosto, Virginia Gallardo anunció formalmente su arribo a la política como candidata a diputada nacional de su Corrientes natal siendo parte del espacio de La Libertad Avanza.

Y su futuro recién se definió este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas 2025 que se desarrolaron en todo el país. Y con el 97,38% de las mesas escrutadas, los resultados muestran una distribución equitativa de las bancas en juego, con las tres alianzas principales obteniendo un Diputado nacional cada una.

Según los datos oficiales, la alianza Vamos Corrientes se posicionó en el primer lugar con el 33,83% de los votos. Muy de cerca, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un 32,58%, mientras que Fuerza Patria se ubicó en tercer lugar con el 28,50% de los sufragios.

De esta manera, la nueva composición legislativa en Corrientes suma a las filas de la Cámara a tres figuras de diferentes extracciones políticas, al obtener cada una de sus alianzas una banca:

  • Por Vamos Corrientes, ingresa Diógenes Gonzáles.

  • Por La Libertad Avanza, logra su escaño Virginia Gallardo.

  • Por Fuerza Patria, obtiene su banca Raúl Hadad.

Virginia Gallardo Javier Milei

Así fue a votar Virginia Gallardo en Corrientes

Este domingo, la actriz y bailarina, que hasta hace pocos días se desempeñaba como panelista de Mujeres Argentinas en el El Trece, se fotografió con las autoridades de mesa mientras depositaba su voto en la urna.

"Votar es un acto de libertad. Cada vez que elegimos, reafirmamos el derecho más valioso que tenemos: decidir nuestro propio destino", escribió, en una publicación de Instagram.

De esta manera, Virginia Gallardo encontró un importante apoyo de la gente en lo que marca ya el inicio de su carrera política, luego de forjar su carrera artística en televisión y teatro.

“Yo lo único que puedo prometer es compromiso, es trabajo, es rodearme de los mejores para poder hacer lo mejor. Después, si quieren, critíquenme. Se ocuparon de mí, que me ven hace 20 años en tele, que Corrientes me ve de toda una vida porque me vio crecer. Se ocuparon más de mí y todavía ni me votaron”, había comentado hace unas semanas ante las repercusiones que generó su candidatura.

Embed - Virginia Gallardo on Instagram: " Votar es un acto de libertad. Cada vez que elegimos, reafirmamos el derecho más valioso que tenemos: decidir nuestro propio destino "

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Virginia Gallardo Corrientes

Lo más visto