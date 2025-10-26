Cómo le fue a Virginia Gallardo en las elecciones legislativas y qué pasará con su futuro

Por Vamos Corrientes, ingresa Diógenes Gonzáles .

Por La Libertad Avanza, logra su escaño Virginia Gallardo.

Por Fuerza Patria, obtiene su banca Raúl Hadad.

Virginia Gallardo Javier Milei

Así fue a votar Virginia Gallardo en Corrientes

Este domingo, la actriz y bailarina, que hasta hace pocos días se desempeñaba como panelista de Mujeres Argentinas en el El Trece, se fotografió con las autoridades de mesa mientras depositaba su voto en la urna.

"Votar es un acto de libertad. Cada vez que elegimos, reafirmamos el derecho más valioso que tenemos: decidir nuestro propio destino", escribió, en una publicación de Instagram.

De esta manera, Virginia Gallardo encontró un importante apoyo de la gente en lo que marca ya el inicio de su carrera política, luego de forjar su carrera artística en televisión y teatro.

“Yo lo único que puedo prometer es compromiso, es trabajo, es rodearme de los mejores para poder hacer lo mejor. Después, si quieren, critíquenme. Se ocuparon de mí, que me ven hace 20 años en tele, que Corrientes me ve de toda una vida porque me vio crecer. Se ocuparon más de mí y todavía ni me votaron”, había comentado hace unas semanas ante las repercusiones que generó su candidatura.