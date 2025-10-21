Scott Bessent justificó el apoyo de EE.UU. a la Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

posteo de Bessent El mensaje del apoyo de EE.UU. a la Argentina. (Foto: Cuenta de del secretario del Tesoro de EE.UU.)

Bessent: No queremos otro estado fallido en América Latina

El Secretario del Tesoro, se sumó a la onda de los mensajes apocalíticos para justificar la ayuda a la macro argentina. Un día más tarde de la frase del presidente sobre una argentina que lucha por sobrevivir, Bessent ratifica el claro apoyo de los EE. UU. al plan económico del presidente libertario.

"No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos, declaró de manera contundente Bessent. En ese contexto, definió que este "rescate" de la macro - con la intervención en el mercado cambiario incluido - no es único. Forma parte de una estrategia del presidente Trump, con un horizonte más amplio: volver a recuperar la influencia y la importancia de los Estados Unidos, en la región y en el mundo.