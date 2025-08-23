Guillermo Francos habló sobre el escándalo de Diego Spagnuolo: "No es difícil pensar que es algo armado"

También, el jefe de Gabinete remarcó la importancia del rol de la Justicia y su disposición a colaborar. “Nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”, indicó en las mismas declaraciones radiales.

EQDI5EHBGRF65LDWOREIESUX24 Guillermo Francos habló sobre el escándalo de Diego Spagnuolo.

“Lule” Menem le dijo a Francos que no tenía nada que ver

Además, consideró que si existiesen responsabilidades comprobadas, los responsables deben ser procesados y sentenciados. Francos también destacó la seriedad de los funcionarios judiciales encargados de la investigación y mostró confianza en que el proceso se desarrollará conforme a derecho, sin temor a intervenciones arbitrarias.

El jefe de Gabinete, incluso, contó que le preguntó a Eduardo “Lule” Menem si tenía contacto con la droguería Suizo Argentina, involucrada en los audios de Spagnuolo y en la investigación judicial: “Él me dijo que nunca los contactó”, aseveró.

“Lo que se hizo cuando apareció la noticia sobre el audio, y al no escuchar ninguna explicación de Spagnuolo, fue separarlo del cargo e intervenir el organismo y pedirle al ministro de Salud que el interventor realice una investigación a fondo. Veremos. Esto ha pasado el viernes. Estamos a la espera de los resultados”, indicó.

IWSPCUGLUFAP5IJQAGF5M5WDXA Guillermo Francos aseguró que el caso ANDIS responde a cuestiones preelectorales (REUTERS)

“Tengo confianza en las personas del gobierno”, repitió el funcionario del Gobierno y agregó: “Lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos. Primero tendría que haber denunciado en la Justicia si tenía una sospecha o algún elemento de prueba. Tendría que haber ido a un juez o un fiscal. Entiendo que eso no ha pasado. Si tenía esa sospecha y no la denunció será que no tiene elementos o si tiene elementos incumplió deberes de funcionario público”. Y remarcó que “al presidente Javier Milei no se lo puede frenar con estas cosas”.

“La pelota está en la cancha de la Justicia”, repitió Francos y contó que habló con Milei y “está tranquilo, por supuesto que molesto porque sabe contra qué está luchando. Lo noté sereno, con convicción y sabiendo que estamos pasando por un momento preelectoral. Vamos a llegar a las elecciones y va a ser el pueblo el que decida”.

68a79cc492226__912x912 Spagnuolo le contó que llegó a La Libertad Avanza de la mano de Victoria Villarruel.

Francos reveló que Spagnuolo llegó de la mano de Victoria Villarruel

“Estamos seguros de que no tenemos nada que ver como gobierno en el tema que se ha hecho a partir de este audio, que no sabemos cómo se hizo, cuándo se hizo, si está editado”, remarcó Francos, y admitió que le cuesta mucho “meterme en la psicología de Spagnuolo” y reconoció que el audio “puede ser que tenga un motivo de enojo por una cuestión particular, no lo sé, hay tantas razones para generar una expresión de este tipo que no lo sé, habrá que ver cuando tenga que responder al respecto”.

Francos reveló que Spagnuolo le contó que llegó a La Libertad Avanza de la mano de Victoria Villarruel, que tuvo un vínculo “no muy estrecho” con el presidente y que “él le pidió el cargo de ANDIS y al presidente le pareció que podía ser razonable”.