Política
Guillermo Francos
Gobierno
Gobierno

Guillermo Francos habló sobre el escándalo de Diego Spagnuolo: "No es difícil pensar que es algo armado"

El jefe de Gabinete despegó al Gobierno de la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y aseguró que sectores opositores buscan debilitar al oficialismo.

Guillermo Francos habló este sábado sobre los posibles hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y destacó que el Gobierno permanece internamente tranquilo. “No es difícil pensar que es algo armado”, comentó el jefe de Gabinete y afirmó que “todo lo que ha tomado estado público, ha generado todos estos comentarios y toda esta acción política”.

Leé también Allanaron las propiedades del exdirector de Discapacidad por los audios que motivaron su renuncia
La justicia allanó propiedades y busca a Diego Spagnuolo, exfuncionario nacional del que se desconoce su paradero. (Foto: Gentileza El día)

Además, Francos, en declaraciones a Radio Mitre, subrayó la existencia de un apoyo popular importante hacia el Ejecutivo, lo que, en su mirada, incrementa el interés de sectores opositores por aprovechar la situación.

El jefe de los ministros afirmó que la coincidencia entre la difusión del escándalo de las grabaciones y el debate parlamentario sobre la ley de emergencia en discapacidad no es casual. “Cuando uno combina una cosa con la otra, todo tiene cierta causalidad”, afirmó.

“Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”, enfatizó el funcionario, insinuando que la situación responde a un armado político.

También, el jefe de Gabinete remarcó la importancia del rol de la Justicia y su disposición a colaborar. “Nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”, indicó en las mismas declaraciones radiales.

“Lule” Menem le dijo a Francos que no tenía nada que ver

Además, consideró que si existiesen responsabilidades comprobadas, los responsables deben ser procesados y sentenciados. Francos también destacó la seriedad de los funcionarios judiciales encargados de la investigación y mostró confianza en que el proceso se desarrollará conforme a derecho, sin temor a intervenciones arbitrarias.

El jefe de Gabinete, incluso, contó que le preguntó a Eduardo “Lule” Menem si tenía contacto con la droguería Suizo Argentina, involucrada en los audios de Spagnuolo y en la investigación judicial: “Él me dijo que nunca los contactó”, aseveró.

“Lo que se hizo cuando apareció la noticia sobre el audio, y al no escuchar ninguna explicación de Spagnuolo, fue separarlo del cargo e intervenir el organismo y pedirle al ministro de Salud que el interventor realice una investigación a fondo. Veremos. Esto ha pasado el viernes. Estamos a la espera de los resultados”, indicó.

Tengo confianza en las personas del gobierno”, repitió el funcionario del Gobierno y agregó: “Lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos. Primero tendría que haber denunciado en la Justicia si tenía una sospecha o algún elemento de prueba. Tendría que haber ido a un juez o un fiscal. Entiendo que eso no ha pasado. Si tenía esa sospecha y no la denunció será que no tiene elementos o si tiene elementos incumplió deberes de funcionario público”. Y remarcó que “al presidente Javier Milei no se lo puede frenar con estas cosas”.

La pelota está en la cancha de la Justicia”, repitió Francos y contó que habló con Milei y “está tranquilo, por supuesto que molesto porque sabe contra qué está luchando. Lo noté sereno, con convicción y sabiendo que estamos pasando por un momento preelectoral. Vamos a llegar a las elecciones y va a ser el pueblo el que decida”.

Francos reveló que Spagnuolo llegó de la mano de Victoria Villarruel

Estamos seguros de que no tenemos nada que ver como gobierno en el tema que se ha hecho a partir de este audio, que no sabemos cómo se hizo, cuándo se hizo, si está editado”, remarcó Francos, y admitió que le cuesta mucho “meterme en la psicología de Spagnuolo” y reconoció que el audio “puede ser que tenga un motivo de enojo por una cuestión particular, no lo sé, hay tantas razones para generar una expresión de este tipo que no lo sé, habrá que ver cuando tenga que responder al respecto”.

Francos reveló que Spagnuolo le contó que llegó a La Libertad Avanza de la mano de Victoria Villarruel, que tuvo un vínculo “no muy estrecho” con el presidente y que “él le pidió el cargo de ANDIS y al presidente le pareció que podía ser razonable”.

