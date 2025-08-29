En vivo Radio La Red
Diego Spagnuolo se presentó en la Justicia por las supuestas coimas en ANDIS: cómo es su defensa

Era el titular de la Agencia Nacional de la Discapacidad. Lo echó el Gobierno cuando trascendieron unos audios en los que se habla de una supuesta advertencia al presidente Javier Milei por coimas en el interior de esa agencia.

 La jugada de Daniel Spagnuolo. Se presentó en la justicia con sus abogados. (Foto: Gentileza BNegocios)

Fuentes anónimas habrían revelado a un importante medio que el exfuncionario está sumamente atemorizado tras la revelación de los audios en los que aparece haciendo esos duros comentarios sobre posibles coimas. Las mismas fuentes atribuyen su actitud a la enorme falta de experiencia que tenía al frente de un organismo en la administración pública.

Esta semana, en uno de los accidentados actos de campaña, ante una consulta periodística al paso, el presidente Javier Milei aseguró que lo va a denunciar y que va a demostrar que se trata de una mentira absoluta.

Con la revelación de esos audios, la Justicia ordenó 14 allanamientos y ya logró obtener los datos del celular del propio Spagnuolo para investigar si lo que se conoció, abiertamente, es suficiente para realizar imputaciones concretas.

Javier Milei habló del "caso Spagnuolo"

Tras seis días en silencio, el presidente Javier Milei habló dos días consecutivos sobre este tema. Primero fue en la caravana en el conurbano. Este jueves, en el evento anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde calificó el escándalo de los audios de las coimas como “una opereta”.

Dijo que espera que, cuanto antes, la Justicia pueda demostrarlo y lamentó que ese poder tenga que "perder el tiempo" en esta cuestión en lugar de perseguir a la delincuencia. “Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando", aseguró el mandatario.

Como Diego Spagnuolo no habló directamente de corrupción de hombres claves del Gobierno, en el supuesto caso de coimas, no habría manera, por el momento, de una denuncia formal en su contra.

En cambio, como lo que se alude en esas grabaciones, es de interés público, motivó el interés de un fiscal y un juez para comenzar a investigar. Se comenzó con catorce allanamientos, celulares, computadoras, dinero y vehículos incautados para ser periciados. De todos estos elementos, una vez que finalicen los análisis de los peritos, el fiscal Franco Picardi determinará si hay elementos para avanzar en la causa, ya con imputaciones en concreto o, en caso contrario, desestimar el valor de esos audios, que tanto revuelo han provocado.

