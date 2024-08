Nueva denuncia contra Pettovello por el manejo de 14 mil millones de pesos y el pago de comisiones

Leche, arroz y fideos

El presupuesto transferido de 14 mil millones de pesos, explica la denuncia, estaba destinado a la compra de un millón de paquetes de leche en polvo entera fortificada de un kilo, un millón de paquetes de arroz blanco o pulido de grano largo fino calidad 0000 de un kilo y un millón de paquetes de fideos secos de sémola de medio kilo.

Sobre ese monto, “el Programa PNUD implicaba para el Estado un costo de gestión del 3%, o sea 420 millones de pesos, que ya se pagaron”. “El dinero se transfirió, pero el proceso licitatorio no terminó ni continúa, es decir que los alimentos (arroz, fideos y leche en polvo) no llegaron”, subraya la presentación.

Martínez Herrero invocó las figuras de “malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Otra causa similar

El denunciante ya había impulsado una investigación judicial por otros hechos de similar naturaleza aunque con otro contratante. En efecto, Pettovello fue acusada de haber firmado la transferencia de más de 6.700 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de alimentos cuando sólo estaba autorizada a hacerlo hasta 2.700 millones.

Según aquel expediente, “Capital Humano delegó en la OEI la licitación y compra de alimentos para comedores y merenderos con fondos públicos. De este modo, el procedimiento quedó fuera de los mecanismos de control del Estado nacional”.

“Como pago de esa tarea, Pettovello le giró 6.772.500.000 pesos y acordó darle una comisión del seis por ciento, que luego bajó a cinco”, precisó. La OEI, aclara la presentación, “resulta ser una simple asociación que no integra organismo internacional alguno como sí resultan ser los PNUD”.

La Justicia allanó 24 comedores y encontró un depósito con alimentos en mal estado La Justicia allanó 24 comedores y encontró un depósito con alimentos en mal estado. (Foto: gentileza Infobae)

Cuestión de firmas

Pero además, la denuncia consigna una presunta irregularidad administrativa: “la Ley de Administración Financiera y el decreto que la reglamenta establecen que si el desembolso supera los 2.700 millones de pesos debe llevar la aprobación y firma de la Jefatura de Gabinete”, lo que no ocurrió en este caso, en que sólo firmó Pettovello.

“El PNUD, además de financiar Proyectos de Prestaciones Alimentarias Comunitarias, asiste en el proceso de adquisición de productos alimenticios destinados a organizaciones sociales en aquellos casos en que los procesos quedaran desiertos o no lograran su objetivo para garantizar el acceso a los alimentos, mejorar la calidad nutricional y complementar la cobertura alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad social. Lo que no explicitó el Ministerio es qué procesos quedaron desiertos o no lograron su objetivo”, amplió Martínez Herrero.

“El proceso licitatorio no avanza y en el propio organismo internacional crece la inquietud por lo que pasa y cómo deberán actuar. La nueva secretaria de Niñez, Yanina Nano Lembo, está ahora al frente del proyecto PNUD, pero los alimentos no están –y los fondos transferidos tampoco– en las arcas públicas”, resumió.