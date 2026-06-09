ANSES paga beneficio extraordinario de $505.000 en junio: a quiénes alcanza

Dentro de este esquema, la Asignación de Pago Único por Adopción es una de las más relevantes por el monto que representa. Durante junio, el valor fue actualizado hasta alcanzar los $505.070, convirtiéndose en una de las ayudas económicas más importantes que entrega ANSES en el marco de sus programas sociales.

La finalidad de esta asistencia es contribuir con los gastos que suelen surgir cuando una familia incorpora legalmente a un niño, niña o adolescente mediante una sentencia de adopción.

Desde el organismo remarcaron que el beneficio no se otorga automáticamente, sino que requiere la presentación de una solicitud formal dentro de los plazos establecidos.

Quiénes pueden solicitar la Asignación por Adopción

ANSES detalló que existen distintos grupos habilitados para gestionar esta prestación, siempre que cumplan con las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que perciben prestaciones a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores temporarios o de temporada.

Trabajadores rurales.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Personas que cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La inclusión de estos grupos responde a la intención de ampliar la cobertura del beneficio y garantizar que distintas realidades laborales y sociales puedan acceder al acompañamiento económico.

El requisito que puede dejar afuera a los solicitantes

Aunque pertenecer a alguno de los grupos habilitados es una condición indispensable, no es el único aspecto que analiza ANSES al momento de aprobar la prestación.

El organismo recordó que existe un requisito económico fundamental relacionado con los ingresos de los solicitantes.

Para acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción, tanto los ingresos individuales como los correspondientes al grupo familiar deben mantenerse dentro de los límites máximos establecidos por ANSES para este tipo de prestaciones.

Esto significa que la situación económica de la familia es evaluada al momento del nacimiento o, en este caso, de la sentencia judicial de adopción.

Si los ingresos superan los topes vigentes, el beneficio no puede ser otorgado, independientemente de que el solicitante pertenezca a alguno de los grupos habilitados.

La medida busca focalizar los recursos en aquellos hogares que cumplen con los parámetros económicos definidos por la política social vigente.

Los plazos para iniciar el trámite

Otro aspecto clave que deben tener en cuenta las familias interesadas es el tiempo disponible para gestionar el beneficio.

La normativa establece que la solicitud debe realizarse dentro de un período determinado contado desde la fecha en que se dicta la sentencia de adopción.

En concreto, los interesados tienen un plazo mínimo de dos meses y un plazo máximo de dos años para iniciar el trámite correspondiente.

Quienes no realicen la gestión dentro de ese período podrían perder la posibilidad de acceder a la prestación.

Por ese motivo, especialistas en materia previsional recomiendan iniciar el trámite lo antes posible y verificar previamente que toda la documentación requerida se encuentre actualizada.

Una ayuda que busca aliviar el impacto económico de la adopción

El proceso de adopción suele implicar una serie de gastos administrativos, legales y de organización familiar que pueden representar un desafío financiero.

La llegada de un nuevo integrante al hogar también suele generar inversiones vinculadas a vivienda, mobiliario, vestimenta, educación y salud, entre otras necesidades.

En ese contexto, el pago de más de medio millón de pesos dispuesto por ANSES busca transformarse en una herramienta de apoyo para facilitar la adaptación de las familias a esta nueva etapa.

Distintos especialistas en temas sociales destacan que estas políticas permiten brindar mayor contención a quienes atraviesan procesos de adopción, promoviendo además la integración de niños y adolescentes a entornos familiares estables.

El calendario de pagos para jubilados y pensionados

Mientras se avanza con el pago de las distintas asignaciones y prestaciones, ANSES también difundió el cronograma correspondiente a jubilados y pensionados para junio.

Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro fueron organizadas de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Crece el interés por las prestaciones de ANSES

En un contexto económico en el que muchas familias buscan reforzar sus ingresos, los anuncios relacionados con asignaciones y beneficios sociales generan una fuerte expectativa. El pago único de $505.070 por adopción aparece como una de las prestaciones más destacadas del mes debido a su monto y al alcance que puede tener entre quienes atraviesan una etapa de transformación familiar.

Las autoridades recordaron que resulta fundamental verificar el cumplimiento de los requisitos, especialmente los vinculados a los ingresos y a los plazos de presentación. De esta manera, quienes estén en condiciones de solicitar la ayuda podrán iniciar el trámite correspondiente y acceder a un respaldo económico que busca acompañar uno de los momentos más importantes en la vida de una familia: la llegada de un hijo mediante adopción.