Nuevas diferencias en el oficialismo por el pago al FMI: "Es una irresponsabilidad"

“Estoy convencido que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo porque eso de por sí va a ser malo. Esa hipótesis no se valida con la realidad”, disparó.

"Están claros los problemas y dificultades que significa tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no se debe meritar eso en términos aislados, sino que hay que ver las alternativas. Estoy convencido que es mucho mejor para Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo antes que no hacer ninguno", insistió.

Y agregó: "Si el FMI nos estuviera pidiendo bajar las jubilaciones o bajar salarios, sería imposible cerrar; yo no veo que hoy esas sean las condiciones del acuerdo. Estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita seguir con la reactivación".

Diferencias dentro del oficialismo

Los dichos de Kulfas se interpretaron como una clara crítica a las voces dentro del oficialismo que alertaron sobre la posibilidad de entrar en default. Entre ellos, el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, consideró que “el default no tiene que aterrorizar tanto como para pensar que es el peor de los remedios". “Si no hay crecimiento, no hay posibilidad de pagar”, dijo.

Por su parte, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseguró que “hay que dejar de pagarle al FMI para no rifar las reservas que quedan”.