Nueve provincias volverán a tener clases presenciales a partir de agosto

Nicolás Trotta encabezó el anuncio junto a Gabriela Diker y Matías Novoa Haidar (Foto: Ministerio de Educación).

Catamarca, Corrientes, Formosa, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Misiones serán las primeras provincias en retomar las clases presenciales en agosto, luego de que lo confirmara el Ministro de Educación, Nicolás Trotta.

En tanto, las provincias patagónicas y La Pampa proyectan su regreso para las primeras semanas de septiembre.

El retorno de las clases presenciales será solo en localidades pequeñas y áreas rurales pertenecientes a estas primeras 9 provincias. Los cursos que estarán asistiendo a las escuelas serán, en primer lugar, aquellos que están terminando los ciclos de primaria y secundaria, mientras que, dependiendo de cada jurisdicción, también se irán acoplando los primeros grados del primario.

La decisión de la fecha puntual del regreso a clases en cada provincia será tomada por cada uno de los gobernadores.

Con referencia a la situación en el AMBA, no hay ninguna proyección certera de regreso presencial, mientras que Trotta se comunicará con Axel Kicillof para analizar la situación de las zonas de la provincia de Buenos Aires que no tienen una alta circulación del virus para analizar la posibilidad de retorno a las escuelas.

En ese sentido, el ministro confirmó que recién esperará a que termine esta nueva etapa de cuarentena estricta en el AMBA para analizar esa posibilidad.

Las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán recibiendo una asistencia económica por parte del Ministerio de Educación que alcanza los $2.300 millones:

$500 millones serán en transferencia de manera directa a escuelas para priorizar la vuelta a las clases presenciales.

$1.300 millones para provisión de agua, sanitarios, higiene y seguridad.

$400 mil serán de manera directa a la escuela y vía provincial.

$500 millones corresponden al programa de infraestructura escolar.

El Ministerio de Educación en conjunto con la Secretaría de Medios Públicos y el Consejo Federal de Educación llevarán a cabo una campaña publicitaria de preparación y concientización a docentes, estudiantes y familias para el retorno seguro a las escuelas.

"La escuela que no pueda garantizar la adecuación de los protocolos, es una escuela que no podrá recibir a los estudiantes", confirmó Trotta. "No hay dudas de que, si se tiene que modificar alguna decisión, se hará. No será una marcha atrás. Estamos lidiando con un virus ingobernable" agregó.

La semana próxima, aún sin fecha definida, Educación convocará a la Comisión Paritaria Nacional para la "construcción de consenso con el sector docente".

El ministro estuvo acompañado por Gabriela Diker, rectora de la Universidad General Sarmiento y secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio, y por Matías Novoa Haidar, jefe de gabinete de esa cartera.

La nueva etapa deberá contemplar la "continuidad pedagógica y el aprendizaje en el hogar en todos los casos de alumnos y docentes que no puedan asistir por ser parte de los grupos de riesgo".

En ese contexto, Diker afirmó que la modalidad a distancia "llegó para quedarse", mientras que la educadora planteó que se trata de una práctica novedosa y que su implementación fue "forzada por la situación epidemiológica".