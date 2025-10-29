Ángel de Brito tuvo un significativo gesto con Lowrdez Fernández en su momento más crítico
El conductor de LAM, Ángel de Brito, tuvo un llamativo gesto con Lowrdez Fernández, en medio del escándalo con Leandro García Gómez.
Lowrdez Fernández mantiene firme su decisión de defender a Leandro García Gómez, su ex pareja, actualmente detenido por los delitos de privación ilegítima de la libertad y violencia de género. A pesar de las advertencias de su entorno, la cantante continúa mostrando apoyo hacia él, mientras su familia y amigos aseguran que se encuentra sometida y no logra percibir el daño que el empresario le ha causado.
En 2022, cuando Lowrdez decidió denunciar públicamente a García Gómez y mostrar las marcas de los golpes que había recibido, Ángel de Brito fue uno de los primeros periodistas en brindarle espacio para hablar. En LAM, la artista relató el calvario que había atravesado y también se animó a confesar sus problemas con el abuso de sustancias y alcohol, en un testimonio que conmovió al público.
Hoy la historia parece repetirse, aunque con una diferencia crucial: Lowrdez no puede verlo. El lunes por la noche realizó un vivo en redes junto a Fabiana Cantilo, donde defendió nuevamente su relación y afirmó que “la toxicidad había quedado atrás”, además de asegurar que García Gómez no la había vuelto a golpear.
Tras ver la transmisión, Ángel de Brito publicó en sus redes una foto abrazando a la cantante, un gesto sutil pero cargado de significado que sus seguidores interpretaron como un mensaje de apoyo y preocupación. Lowrdez, por su parte, agradeció el cariño y compartió la imagen en sus historias sin hacer declaraciones adicionales.
Por el momento, Leandro García Gómez continúa detenido luego de que la fiscal Silvana Russi rechazara el pedido de excarcelación. El empresario está imputado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad” en el marco de violencia de género. La decisión final sobre si será o no liberado quedará en manos del juez Diego Slupsky, quien deberá expedirse en los próximos días.
¿Se complica la excarcelación de Leandro García Gómez?
Días atrás, Leandro García Gómez fue detenido tras la denuncia presentada por Mabel López, la madre de Lowrdez Fernández.
La mujer acudió a las autoridades luego de varios días sin tener noticias del paradero de su hija, y todas las sospechas recayeron sobre García Gómez.
Él, por su parte, sostenía que Lowrdez se encontraba en la casa de una amiga. Sin embargo, ante la insistencia de Mabel, la policía irrumpió en el departamento del hombre y halló a la cantante en un estado preocupante.
Después de recibir atención en el Hospital Fernández, la integrante de Bandana se trasladó al domicilio de una amiga, donde permanece desde hace algunos días.
En las últimas horas trascendió que Leandro García Gómez solicitó su excarcelación.
Según informó el periodista Pampa Mónaco en Mujeres Argentinas (El Trece), la fiscalía pidió que no se le conceda la libertad al novio de Lowrdez.
El panelista destacó un dato clave que figura en la causa: “En el expediente advierten que: ‘Las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo’. No quedan dudas. Ella puede decir lo que quiere, pero la pericia psicológica es tremenda”.
Mónaco remarcó además que las pericias confirmaron que “el relato de Lowrdez es el testimonio de una mujer manipulada por un violento”.