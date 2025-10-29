Ángel de Brito tuvo un significativo gesto con Lowrdez Fernández en su momento más crítico

Por el momento, Leandro García Gómez continúa detenido luego de que la fiscal Silvana Russi rechazara el pedido de excarcelación. El empresario está imputado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad” en el marco de violencia de género. La decisión final sobre si será o no liberado quedará en manos del juez Diego Slupsky, quien deberá expedirse en los próximos días.

lowrdes fernandez

¿Se complica la excarcelación de Leandro García Gómez?

Días atrás, Leandro García Gómez fue detenido tras la denuncia presentada por Mabel López, la madre de Lowrdez Fernández.

La mujer acudió a las autoridades luego de varios días sin tener noticias del paradero de su hija, y todas las sospechas recayeron sobre García Gómez.

Él, por su parte, sostenía que Lowrdez se encontraba en la casa de una amiga. Sin embargo, ante la insistencia de Mabel, la policía irrumpió en el departamento del hombre y halló a la cantante en un estado preocupante.

Después de recibir atención en el Hospital Fernández, la integrante de Bandana se trasladó al domicilio de una amiga, donde permanece desde hace algunos días.

En las últimas horas trascendió que Leandro García Gómez solicitó su excarcelación.

Según informó el periodista Pampa Mónaco en Mujeres Argentinas (El Trece), la fiscalía pidió que no se le conceda la libertad al novio de Lowrdez.

El panelista destacó un dato clave que figura en la causa: “En el expediente advierten que: ‘Las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo’. No quedan dudas. Ella puede decir lo que quiere, pero la pericia psicológica es tremenda”.

Mónaco remarcó además que las pericias confirmaron que “el relato de Lowrdez es el testimonio de una mujer manipulada por un violento”.