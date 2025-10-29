Mendoza: condenaron al preso que intentó apuñalar a una fiscal durante un juicio
Hugo Eduardo Arredondo Suárez, de 39 años, sumó otra condena por el ataque a la funcionaria Claudia Ríos. La sentencia fue dictada por la jueza Belén Salido.
Hugo Arredondo intentó atacar a Claudia Ríos con un arma tumbera. (Foto: Policía de Mendoza)
La Justicia de Mendoza condenó a cinco años de prisión a Hugo Eduardo Arredondo Suárez, conocido como “Mecha”, el peligroso recluso que intentó apuñalar a una fiscal en plena audiencia judicial. El ataque, ocurrido en septiembre de 2023, fue grabado por las cámaras de seguridad del Polo Judicial y se volvió viral por la brutalidad de la escena.
La sentencia fue dictada por la jueza Belén Salido, quien homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Gonzalo Marzal, y la defensora oficial, Marian Gil Moya. Arredondo fue condenado por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma, evasión en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad agravada”, unificando esta pena con otras dos condenas previas que ya pesaban sobre él.
Durante un cuarto intermedio en el juicio, Arredondo —que no estaba esposado— se levantó de su asiento y corrió hacia la fiscal Claudia Ríos, titular de la UFI de Homicidios, con una chuza tumbera en la mano.
El video muestra cómo el atacante pasa frente a la defensora oficial, Ximena Morales, y logra burlar a un guardia, que intenta detenerlo sin éxito. La fiscal logró esquivarlo y defenderse con gas pimienta, antes de salir corriendo y abrazarse a un penitenciario.
En medio del caos, Arredondo saltó una valla y tomó como rehén a una pasante, hasta que fue reducido por personal judicial y penitenciario.
De intento de homicidio a amenazas agravadas
Inicialmente, la causa fue caratulada como “tentativa de homicidio y lesiones leves”, pero tras analizar el video completo, la Justicia concluyó que no existió una intención directa de matar a la fiscal, por lo que la imputación fue modificada a “amenazas agravadas”.
El caso generó un fuerte debate sobre la seguridad en las salas judiciales, ya que el agresor se encontraba sin esposas y logró acercarse peligrosamente a una funcionaria pública.
Un historial criminal extenso
Hugo Arredondo Suárez, de 39 años, es un delincuente con un largo prontuario. Cumple prisión perpetua por el asesinato de Jorge Montilla (51), un comerciante baleado durante un intento de robo de una camioneta Toyota Hilux en Las Heras, en marzo de 2015.
Además, fue condenado a 14 años de cárcel por el homicidio de Nicolás Lozano (23), apuñalado dentro de la cárcel de Almafuerte en diciembre de 2019.
El nuevo fallo lo mantiene tras las rejas, ahora con una pena unificada que refuerza su estatus como uno de los reclusos más peligrosos del sistema penitenciario mendocino.