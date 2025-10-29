Mendoza: condenaron al preso que intentó apuñalar a una fiscal durante un juicio

Embed

En medio del caos, Arredondo saltó una valla y tomó como rehén a una pasante, hasta que fue reducido por personal judicial y penitenciario.

De intento de homicidio a amenazas agravadas

Inicialmente, la causa fue caratulada como “tentativa de homicidio y lesiones leves”, pero tras analizar el video completo, la Justicia concluyó que no existió una intención directa de matar a la fiscal, por lo que la imputación fue modificada a “amenazas agravadas”.

El caso generó un fuerte debate sobre la seguridad en las salas judiciales, ya que el agresor se encontraba sin esposas y logró acercarse peligrosamente a una funcionaria pública.

hugo-arredondo-el-preso-que-intento-agredir-a-una-fiscal-durante-un-juicio-foto-gentileza-diario-uno-726PPNKVFRAM3DHLHYV4XSSS5Y Hugo Arredondo, el preso que intentó agredir a una fiscal durante un juicio (Foto: Gentileza Diario Uno)

Un historial criminal extenso

Hugo Arredondo Suárez, de 39 años, es un delincuente con un largo prontuario. Cumple prisión perpetua por el asesinato de Jorge Montilla (51), un comerciante baleado durante un intento de robo de una camioneta Toyota Hilux en Las Heras, en marzo de 2015.

Además, fue condenado a 14 años de cárcel por el homicidio de Nicolás Lozano (23), apuñalado dentro de la cárcel de Almafuerte en diciembre de 2019.

el-ataque-quedo-registrado-por-una-camara-de-seguridad-de-la-sala-foto-captura-de-video-el-sol-UJY6UW7UKZHJ5NKGHCXYD2GUSQ El momento del ataque.

El nuevo fallo lo mantiene tras las rejas, ahora con una pena unificada que refuerza su estatus como uno de los reclusos más peligrosos del sistema penitenciario mendocino.